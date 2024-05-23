«Ноль-позиция»: как военный суд рассматривал дело Беркович и Петрийчук

Спектакль «Финист Ясный Сокол» Беркович по пьесе Петрийчук, — профилактический, он должен был предостеречь женщин от бездумных знакомств в интернете и научить их осторожности, заявили в суде свидетели обвинения

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Как организованы слушания в военном суде

Во Втором Западном окружном военном суде в четверг, 23 мая, продолжался процесс над режиссером Евгенией Беркович и драматургом Светланой Петрийчук. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет) и грозит до семи лет лишения свободы.

Судья Юрий Массин начал рассматривать дело по существу 20 мая. Только в первый день заседание началось почти вовремя — чуть позже 10 утра и продлилось почти десять часов. В следующие дни судья назначал начало на 10:00, но слушания начинались неизменно с опозданием в полтора-два часа. Массин объяснял, что обвиняемых поздно привозили из СИЗО. Сотрудники ФСИН ссылались на «дорожную ситуацию». В четверг же назначенное на 10 утра заседание началось только в 4 вечера — зал был занят из-за затянувшегося рассмотрения апелляции на арест главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова.

В первые четыре дня процесса сторона обвинения представляла свои доказательства, вызывая свидетелей или зачитывая данные ранее показания и результаты проведенных экспертиз.

В первый день сторона обвинения заявила, что Петрийчук разделяет «крайне агрессивные идеологии ислама» и сформировала для себя положительное мнение об ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), поэтому в ее пьесе «Финист Ясный Сокол» есть «признаки оправдания терроризма». Режиссер Беркович имеет, по версии обвинения, «идеологические убеждения, связанные с оправданием и пропагандой терроризма». Она предложила сценаристке поставить спектакль по ее пьесе — таким образом они «вступили в предварительный преступный сговор, разработали план совершения запланированного преступления, распределили между собой преступные роли», сочла прокурор Екатерина Денисова.

«Мне непонятен вопрос: понятно ли мне обвинение? Мне абсолютно непонятно, какое отношение этот набор слов имеет ко мне. <…> Я никогда не разделяла никаких форм ислама: ни радикальных, никаких других. Я испытываю уважение к религии ислам, к террористам я не испытываю ничего, кроме осуждения и отвращения», — заявила Беркович. Она не признала себя виновной.

Аналогичное заявление сделала Петрийчук: «Я тоже не признаю себя виновной. Целью пьесы было не оправдать запрещенную в Российской Федерации организацию, а предупредить подобные ситуации».

Хроника дела Светлана Петрийчук написала пьесу «Финист Ясный Сокол» в 2019 году. Она о том, как девушка, некая Марьюшка, находясь в трудных жизненных обстоятельствах, в поисках женского счастья знакомится в соцсетях с мужчиной из Сирии. Она влюбляется и намеревается уехать к нему, чтобы построить с ним семью, дом, родить детей. Однако ее новый знакомый оказывается террористом, и Марьюшку приговаривают к семи годам колонии. Образ Марьюшки — собирательный, ее играют несколько актрис, каждая со своей историей. В 2019 году на театральном фестивале «Любимовка» была организована читка пьесы (мероприятие, в рамках которого пьесу читают со сцены несколько актеров, чтобы познакомить с ней зрителей и театральных деятелей). Пьесу читали несколько актрис, некоторые из них потом приняли участие в постановке. По итогам читки пьеса получила грант на постановку.

Беркович набрала актеров на роли, и коллектив начал репетиции. Премьера спектакля состоялась в декабре 2020 года. После этого он неоднократно игрался, в том числе на фестивальных площадках. В 2022 году «Финист Ясный Сокол» победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы. Награду получили Петрийчук и костюмер Ксения Сорокина. Беркович и Петрийчук были задержаны в мае 2023 года, с тех пор они находятся в СИЗО. Окончательное обвинение им предъявили 29 февраля.

Почему занятые в спектакле актрисы назвали его «профилактическим»

Выступавшие в суде актрисы играли роли Марьюшек. Одна из них, Юлия Витковская, рассказала, что ее героиня — мать-одиночка, которая из-за сложного семейного положения «начала искать счастье в интернете». По сюжету пьесы она поехала в Сирию, чтобы найти там мужа, но в итоге ее обманули, насиловали и издевались над ней, заставляли носить пояс смертницы, пояснила Витковская. Героине удалось убежать, но в России ее приговорили к реальному сроку. Это помешало ей найти работу. «[В итоге] она раскаивается и остается несчастной», — сказала актриса. В основу легла история реальной женщины, отметила она.

Гособвинитель спросила Витковскую, складывалось ли у нее мнение о том, что собирательный образ ее героини доносил до зрителей оправдание либо пропаганду террористической деятельности. «Ни в коем случае <…>. Потому что героини просто искали себе счастливую жизнь, они искали любви», — ответила девушка.

— То есть спектакль о поиске любви? — спросила прокурор.

— Да.

Еще одна актриса, Маргарита Толстоганова, в рамках собирательного образа Марьюшки играла роль молодой журналистки. По сценарию ее героиня — амбициозная девушка, которая хотела собрать материал для статьи о вербовке в ряды ИГИЛ. Для этого она создала аккаунт на Facebook (головная компания Meta в России признана экстремистской и запрещена) и через соцсеть познакомилась с боевиком ИГИЛ, притворившись несчастной и одинокой девушкой. История героини заканчивается тем, что она дает согласие ехать. В основу этой линии легла история французской журналистки, которая известна под псевдонимом Анна Эрель. Во время активных боевых действий в Сирии и борьбы с ИГИЛ она создала фейковый аккаунт в Facebook, познакомилась с боевиком, занимавшим высокое положение в иерархии организации, и притворилась, что хочет стать его женой. Собрав информацию, Эрель опубликовала статью. По мотивам этой истории Тимур Бекмамбетов снял фильм «Профиль».

В ходе подготовки спектакля Беркович вместе с актрисами внесли изменения в пьесу Петрийчук — немного ее сократили и добавили монологи каждой из актрис. По словам выступавших в суде участниц спектакля, монологи они придумывали сами, основываясь на открытых материалах в интернете. Одна из свидетельниц рассказала, что изучала для этого историю Варвары Карауловой, студентки МГУ, которая в 2015 году попыталась попасть в Сирию, но была задержана на сирийско-турецкой границе. После этого монологи дорабатывались при участии Беркович, и потом их показывали Петрийчук.

Во время заседания свидетельницы также поясняли, что Финист Ясный Сокол — это собирательный образ идеального мужчины, о котором мечтала Марьюшка. Этот образ не воплощен в каком-то конкретном мужчине, для каждого персонажа он свой.

В ходе допроса актрис просили пояснить, какая идея или цель, по их мнению, была положена в основу спектакля «Финист Ясный Сокол». «Идея — предостеречь девушек, женщин, особенного находящихся в одиночестве, наиболее ранимых, уязвленных своим одиночеством, покинутых. Предостеречь об опасности легко попасться на крючок вербовщиков в социальных сетях», — пояснила Толстоганова.

«Это профилактический спектакль, — рассказала еще одна участница спектакля Анастасия Сапожникова. Она играла судью, которая в спектакле приговорила Марьюшку к семи годам колонии. — Это предостережение для девчонок, девушек, женщин, которые могут пойти по этому пути в поисках счастья. Мы им расставляли звоночки, на что нужно обратить внимание, чтобы в это не вляпаться. Мы показывали весь ужас, как абсолютно разные женщины попадают в эту ситуацию».

Практически всем свидетельницам адвокаты задавали вопрос, хотели бы они повторить судьбу своих героинь. Все девушки отвечали категорически отрицательно. Они также утверждали, что не знают о случаях, когда кто-то из зрителей после просмотра спектакля захотел бы следовать по тому же пути. Наоборот, говорили актрисы, многие зрители после спектакля отмечали, что в нем поднимается очень важная социальная проблема, о которой необходимо говорить. Одна из актрис рассказала, что параллельно работает в театральной студии и одна из ее студенток благодарила ее за спектакль и за поднятую тему, поскольку с ее мамой произошла похожая история.

В итоге все свидетельницы, которых вызвало обвинение, заявили, что не усматривают оправдания или пропаганды терроризма в спектакле и уверены, что он имел прямо противоположную цель — показать, к каким ужасным последствиям может привести неосторожное общение в интернете. Все они также ответили отрицательно на вопросы, разделяет ли Беркович идеологию радикального ислама, «радикального феминизма», есть ли у нее дома исламская атрибутика и пропагандирует ли она насилие по отношению к представителям власти.

Единственным свидетелем, высказавшимся против спектакля, стал нижегородский актер Владимир Карпук. Он посмотрел спектакль в Москве осенью 2021 года и, по его словам, «был [им] немного озадачен». По его словам, Финист Ясный Сокол в спектакле — «какой-то моджахед, который хороший, обращается хорошо с женщинами». Карпук назвал постановку «русофобской», в которой моджахеды показаны как герои, а русские мужчины показаны плохо: «Так вот [неправильно] под одну гребенку всех мужчин русских, а моджахеды [показаны] — [как] герои…» Он считает, что в спектакле происходит «подмена ценностей». Также, по мнению свидетеля, героини в конце спектакля не раскаиваются и неправильность их поступков не очевидна, несмотря на то что Марьюшка в итоге получает реальный срок.

В октябре 2022 года спектакль должны были играть на фестивале в Нижнем Новгороде. Решив, что после подрыва Крымского моста, который произошел 8 октября, играть «спектакль про террористов» «недопустимо», Карпук написал в своих социальных сетях пост, в котором раскритиковал в том числе спектакль Беркович. Спектакль в Нижнем Новгороде не состоялся, но Карпук утверждает, что не причастен к его отмене.

Как спектакль оценили представители конфессий и эксперт

Судя по свидетельским показаниям, спектакль «Финист Ясный Сокол» не вызвал возражений ни у представителей православия, ни ислама. Так, Маргарита Толстоганова рассказала, что она регулярно посещает церковь и перед тем, как согласиться на роль, консультировалась со своим духовным отцом. «Разрешил. Благословил. <…> [Сказал, что] понял, хорошая тема, хорошая история. Благословил», — пояснила девушка.

Кроме того, гособвинитель в суде зачитала свидетельские показания помощницы режиссера Амины. В них говорилось, что она консультировалась с имамом (Амина — верующая мусульманка) по поводу содержания спектакля и оно не вызвало у него возражений. Кроме того, постановку видели и «высшие слои духовенства», она им понравилась, утверждала Амина.

В числе свидетелей в суде выступил театровед Николай Песочинский, профессор театроведческого факультета Российского государственного института сценических искусств. Он пять раз был членом жюри конкурса «Золотая Маска», в том числе в тот год, когда «Финист Ясный Сокол» получил эту престижную театральную премию.

«Это серьезная, глубокая, психологическая драма. Это драма обманутых иллюзий. Я бы сказал, что это настолько глубокая драма, что ее можно считать трагедией. Среди Марьюшек нет ни одного счастливого конца. Совершенно ясно, что это трагический обман иллюзий», — охарактеризовал Песочинский постановку. Он пояснил, что жюри «Золотой Маски» наградило спектакль как «очень значительное драматическое произведение, имеющее серьезное социальное содержание, актуальное».

По его словам, никто из экспертов, оценивавших спектакль, не увидел в нем оправдания терроризма. «Это спектакль очень большой социальной значимости, который показывает актуальную проблему виртуального мира, в котором мы существуем, доверия к этому виртуальному миру и страшной опасности, которая ожидает человека при этой открытости. <…> Очень четко проговаривается, что это наивные девушки, у которых не было никаких политических целей», — отметил Песочинский.

Он пояснил, что роль можно играть по классическому методу, с оправданием героя, когда он начинает вызывать у зрителей симпатию и сочувствие. Однако в «Финисте» был использован другой прием — актрисы в какой-то мере отстранялись от своих персонажей, отметил Песочинский. «Это почти ноль-позиция. Когда нет такого вживания, когда я не идентифицирую себя с героем или героиней. Это почти отстранение. И вот эта нейтральность <…> очень важна, потому что она дает возможность зрителям самостоятельно оценивать то, что происходит с персонажами. То есть довольно объективный взгляд на происходящую трагедию», — объяснил театровед.