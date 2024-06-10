Воронежские власти объяснили, почему выпускницы перед ЕГЭ снимали белье

Несколько родителей ранее сообщили РБК, что в школе № 62 перед ЕГЭ учениц вынуждали снимать лифчики из-за металлодетектора. Власти региона связывают инцидент с «естественным волнением пришедших на экзамен молодых людей»

Вид на здание воронежской школы №62 (Фото: МБОУ СОШ №62 / VK)

Инцидент в воронежской школе № 62, когда несколько учениц сняли нижнее белье после срабатывания сигнала металлодетектора, был обусловлен в том числе «естественным волнением» пришедших на ЕГЭ, заявили РБК в пресс-службе министерства образования Воронежской области.

Там отметили, что 28 мая проход участников экзамена через рамку металлоискателя в большинстве случаев не сопровождался звуковым сигналом, в иных ситуациях выпускникам предлагалось дополнительно проверить возможное наличие в личных вещах запрещенных предметов (мобильных телефонов, смарт-часов, микронаушников и шпаргалок) для их передачи на временное хранение.

«Прикосновение к участнику, физический контакт с ним запрещены порядком, и в ППЭ на базе СОШ № 62, как показали видеонаблюдение и опросы очевидцев, отсутствовали. Женщиной — организатором ЕГЭ в спорных ситуациях применялся ручной металлоискатель», — подчеркнули в министерстве.

По данным ведомства, только одна из участниц для демонстрации отсутствия под одеждой запрещенных предметов «в инициативном порядке высоко подняла перед прохождением стационарного металлоискателя пуловер». При этом какие-либо указания со стороны организаторов ЕГЭ для подобных действий отсутствовали.

«Участницы ЕГЭ, обратившиеся впоследствии в СМИ по поводу проблем с допуском в ППЭ № 75, не назвали или не описали лиц, принуждавших их, например, снять белье <...> [В итоге] все участники ЕГЭ, пришедшие на экзамен, были допущены в аудитории и заняли определенные им рабочие места», — уточнили в министерстве.

Принятое несколькими выпускницами решение «освободиться от белья», в котором присутствовали металлические вставки, там связали «не только с естественным волнением пришедших на экзамен молодых людей, но и с отсутствием предупреждающих педагогических мер со стороны сопровождающих лиц». «Есть основания полагать, что своевременное обращение сопровождающих к руководителю ППЭ позволило бы избежать неординарных действий выпускниц, обеспечив тем самым доброжелательную обстановку и рабочее настроение участников ЕГЭ перед началом экзамена», — подытожили в ведомстве.

В воронежской школе № 62 сразу несколько школьниц столкнулись с проблемами на досмотре перед сдачей ЕГЭ, который проходил 28 мая, рассказали ранее РБК несколько мам школьниц. «Девочка стоит, навзрыд рыдает, говорит, что мне делать, я уже не знаю, что у меня пищит, прощупайте меня, я не знаю, что мне делать, может быть, у меня брекеты пищат, я не знаю. <...> И в туалет даже не пропускают, чтобы хотя бы лифчик снять, — стоишь, при всех демонстративно снимаешь лифчик. <...> Мне пришлось лифчик снимать, меня не пропускают, у меня ничего нет. <...> Пришлось аж раздеваться. Мне что, трусы снимать?» — пересказала одна из женщин то, что услышала от дочери.

Мама ученицы заявила, что после этого сообщения позвонила в школу и начала спрашивать у директора, как он мог допустить такую ситуацию. Тот, по словам женщины, заявил, что «не заставлял их раздеваться», после чего бросил трубку. «Я все понимаю, но там же находились педагоги мужского пола, куда они смотрели?» — добавила женщина.

Мама еще одной ученицы сообщила РБК, что дочь заходила одной из первых в здание школы и ее спокойно пропустили. «Ее одноклассницу не пропустили, сказали снимать бюстгальтер. Она заплакала и сняла на улице», — сказала женщина.

На инцидент в воронежской школе уже отреагировали как местные, так и федеральные власти. Так, позицию министерства образования Воронежской области ранее поддержал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметив, что школьниц не заставляли раздеваться при досмотре. Стоявший на металлорамке сотрудник пункта приема ЕГЭ Дмитрий Скляр ранее также сообщил, что школьницы поднимали одежду «на эмоциях» и он сам был шокирован.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, напротив, резко раскритиковал произошедшее в Воронеже. Он указал, что если не хватает инструментов влияния, то власти будут приглашать на сдачу экзаменов омбудсмена по правам человека. Володин призвал комитет по просвещению, особенно в дни проведения экзаменов, в круглосуточном режиме наблюдать за ситуацией и «спрашивать с тех, кто такие перегибы допускает».

После заявления Володина региональный СК и прокуратура начали проверку инцидента. Доклад об обстоятельствах инцидента потребовал глава СК Александр Бастрыкин.