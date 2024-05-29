Бастрыкин затребовал доклад по инциденту с досмотром школьниц в Воронеже

Александр Бастрыкин (Фото: Гавриил Григоров / kremlin.ru)

Доклад об обстоятельствах инцидента со школьницами в Воронежской области будет представлен руководству Следственного комитета России. Соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.

Скандал произошел в школе № 62 Воронежа, где учениц попросили снять бюстгальтеры при досмотре перед единым госэкзаменом.

Бастрыкин запросил у руководителя управления по Воронежской области Кирилла Левита передать ему результат проверки по обстоятельствам произошедшего. За ходом этой проверки проследят из центрального аппарата ведомства.

Ранее о начале проверки жалоб школьниц сообщила прокуратура Воронежской области. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как рассказали РБК несколько мам школьниц, некоторых девушек попросили снять бюстгальтеры, так как металлические косточки внутри нижнего белья при прохождении через металлодетектор «пищали».