Воронежский учитель заявил о шоке из-за раздевшихся на досмотре перед ЕГЭ

Несколько родителей учениц сообщили РБК, что в школе № 62 перед ЕГЭ девочек вынуждали снимать лифчики из-за «писка» детектора. Сотрудник пункта приема заявил, что девочки поднимали одежду «на эмоциях» и он сам был шокирован

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Стоявший на металлорамке в воронежской школе № 62 сотрудник пункта приема ЕГЭ Дмитрий Скляр рассказал, что был шокирован тем, что некоторые школьницы «на эмоциях» поднимали одежду. Комментарий мужчины опубликован в официальном телеграм-канале управления образования и молодежной политики Воронежа. В правительстве региона ранее сообщали, что за рамкой следил учитель физкультры.

Скляр отметил, что участвует в проведении экзаменов не впервые, однако если в прошлый год «все прошло прекрасно, без проблем», то в этот раз возник «вот такой форс-мажор». «В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован, — в прошлом году такого не было», — отметил он.

«Моя функция, моя задача простая — я, как организатор, вне аудитории должен стоять на входе и пропускать выпускников через металлорамку. Если рамка реагирует, я прошу выпускников вернуться, устранить нарушения, потому что могут быть какие-то запрещенные предметы. Они устраняют и повторно возвращаются через рамку. Если нарушений нет, они проходят в пункт. Если нарушения, снова прошу вернуться и устранить нарушения. Все, мой функционал на этом закончен, больше никаких действий я не совершаю», — сказал мужчина.

Металлорамка, по его словам, реагирует исключительно на «крупный металл» — телефоны, металлические зажигалки, украшения и др. «Брекеты — [рамка] не реагирует, булавки — не реагирует», — добавил Скляр, отметив, что на входе в школу присутствовал не он один, но и другие организаторы, общественные наблюдатели и представители полиции. «Сейчас сбросили весь негатив на меня <...> То, что пишут, то, что рассказывают, — много чего неправда», — заключил мужчина.

В воронежской школе № 62 сразу несколько школьниц столкнулись с проблемами на досмотре перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проходил 28 мая, рассказали ранее РБК несколько мам школьниц. «Девочка стоит, навзрыд рыдает, говорит, что мне делать, я уже не знаю, что у меня пищит, прощупайте меня, я не знаю, что мне делать, может быть, у меня брекеты пищат, я не знаю. <...> И в туалет даже не пропускают, чтобы хотя бы лифчик снять, — стоишь, при всех демонстративно снимаешь лифчик. <...> Мне пришлось лифчик снимать, меня не пропускают, у меня ничего нет. <...> Пришлось аж раздеваться. Мне что, трусы снимать?» — пересказала одна из женщин то, что услышала от дочери.

Мама ученицы заявила, что после этого сообщения позвонила в школу и начала спрашивать у директора, как он мог допустить такую ситуацию. Тот, по словам женщины, заявил, что «не заставлял их раздеваться», после чего бросил трубку. «Я все понимаю, но там же находились педагоги мужского пола, куда они смотрели?» — добавила женщина.

Мама еще одной ученицы сообщила РБК, что дочь заходила одной из первых в здание школы и ее спокойно пропустили. «Ее одноклассницу не пропустили, сказали снимать бюстгальтер. Она заплакала и сняла на улице», — сказала женщина.

На инцидент в воронежской школе уже отреагировали как местные власти, так и федеральные. Так, министерство образования Воронежской области сообщило, что после изучения записей с видеокамер нарушений этических норм при досмотре девушек выявлено не было. Об этом же заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметив, что школьниц не заставляли раздеваться при досмотре.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, напротив, резко раскритиковал произошедшее в Воронеже. Он отметил, что если не хватает инструментов влияния, то власти будут приглашать на сдачу экзаменов омбудсмена по правам человека. Володин призвал комитет по просвещению, особенно в дни проведения экзаменов, в круглосуточном режиме наблюдать за ситуацией и «спрашивать с тех, кто такие перегибы допускает».

Спустя несколько часов после заявления Володина региональный СК и прокуратура начали проверку инцидента. Доклад об обстоятельствах инцидента потребовал глава СК Александр Бастрыкин.