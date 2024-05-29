Кравцов заявил, что учениц в Воронеже не заставляли раздеваться перед ЕГЭ
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил телеграм-каналу SHOT, что учениц школы № 62 в Воронеже не заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ.
«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — сказал Кравцов.
По данным портала Voronezh1.ru, 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку как минимум 11 школьниц попросили снять бюстгальтеры, так как металлические косточки в нижнем белье «пищали» при прохождении через металлодетектор. Одна из учениц сообщила, что среди охранников были мужчины и женщины.
Мамы двух учениц рассказали РБК, что ситуация с досмотром довела их детей до слез. Одна из женщин позвонила директору школы № 62 уточнить подробности произошедшего. По ее словам, он ответил, что никого не заставлял раздеваться, и бросил трубку. Мать одной из учениц рассказала, что школьниц не пропустили в туалет и им пришлось снимать лифчики на улице.
В региональном министерстве образования не выявили нарушений правил проведения экзамена и моральных норм. Там указали на отсутствие конфликтных ситуаций при досмотре и признаков «нервного возбуждения» у школьниц.
О начале проверки сообщали следователи и прокуратура.
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