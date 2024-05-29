Глава Минпросвещения: школьниц в Воронеже не заставляли раздеваться перед ЕГЭ

Кравцов заявил, что учениц в Воронеже не заставляли раздеваться перед ЕГЭ

Досмотр перед ЕГЭ в школе № 62 в Воронеже соответствовал регламенту, сообщил глава Минпросвещения. Ранее ученицы пожаловались, что их попросили снять бюстгальтеры при прохождении через металлодетектор

Сергей Кравцов (Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»)

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил телеграм-каналу SHOT, что учениц школы № 62 в Воронеже не заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ.

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — сказал Кравцов.

По данным портала Voronezh1.ru, 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку как минимум 11 школьниц попросили снять бюстгальтеры, так как металлические косточки в нижнем белье «пищали» при прохождении через металлодетектор. Одна из учениц сообщила, что среди охранников были мужчины и женщины.

Мамы двух учениц рассказали РБК, что ситуация с досмотром довела их детей до слез. Одна из женщин позвонила директору школы № 62 уточнить подробности произошедшего. По ее словам, он ответил, что никого не заставлял раздеваться, и бросил трубку. Мать одной из учениц рассказала, что школьниц не пропустили в туалет и им пришлось снимать лифчики на улице.

В региональном министерстве образования не выявили нарушений правил проведения экзамена и моральных норм. Там указали на отсутствие конфликтных ситуаций при досмотре и признаков «нервного возбуждения» у школьниц.

О начале проверки сообщали следователи и прокуратура.