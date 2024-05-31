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Министр призвала запретить критику ЕГЭ после скандала в воронежской школе

Глава воронежского минобразования после скандала с раздеванием школьниц перед ЕГЭ попросила журналистов и блогеров, которые «стремятся, не разбираясь, поймать хайп», не «создавать дискомфорт» для учеников и учителей
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова после скандала с раздеванием школьниц перед ЕГЭ высказала мнение, что критика Единого государственного экзамена во время его проведения должна быть запрещена.

Она обратилась к журналистам, общественным деятелям и блогерам, которые «стремятся, не разбираясь, поймать хайп», и попросила «обращаться только в официальные структуры, не интерпретировать данные до их оценки правоохранительными органами и не пытаться непроверенными фактами манипулировать». По словам Салогубовой, журналисты «создают дискомфорт» для учеников и учителей.

«Если вдруг будет необходимость, я даже попрошу вас о большем: критика Единого государственного экзамена в период проведения Единого государственного экзамена должна находиться сейчас в некотором табу», — сказала министр в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

28 мая, в день сдачи ЕГЭ по русскому языку, несколько родителей учениц рассказали РБК, что в воронежской школе № 62 девочек вынуждали снимать бюстгальтеры, так как металлические косточки в нижнем белье «пищали» при прохождении через металлодетектор. «Девочка стоит, навзрыд рыдает, говорит, что мне делать, я уже не знаю, что у меня пищит, прощупайте меня, я не знаю, что мне делать, может быть, у меня брекеты пищат, я не знаю. <...> И в туалет даже не пропускают, чтобы хотя бы лифчик снять, — стоишь, при всех демонстративно снимаешь лифчик», — пересказала одна из матерей слова дочери.

Стоявший на металлорамке сотрудник пункта приема ЕГЭ Дмитрий Скляр, в свою очередь, сообщил, что школьницы поднимали одежду «на эмоциях» и он сам был шокирован.

В региональном минобразования заявили, что после изучения записей с видеокамер нарушений этических норм при досмотре школьниц не выявили. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сказал, что школьниц не заставляли раздеваться при досмотре.

Местные СК и прокуратура начали проверку после инцидента. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад.

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Елена Чернышова
Воронеж ЕГЭ скандал
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