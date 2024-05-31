Министр призвала запретить критику ЕГЭ после скандала в воронежской школе
Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова после скандала с раздеванием школьниц перед ЕГЭ высказала мнение, что критика Единого государственного экзамена во время его проведения должна быть запрещена.
Она обратилась к журналистам, общественным деятелям и блогерам, которые «стремятся, не разбираясь, поймать хайп», и попросила «обращаться только в официальные структуры, не интерпретировать данные до их оценки правоохранительными органами и не пытаться непроверенными фактами манипулировать». По словам Салогубовой, журналисты «создают дискомфорт» для учеников и учителей.
«Если вдруг будет необходимость, я даже попрошу вас о большем: критика Единого государственного экзамена в период проведения Единого государственного экзамена должна находиться сейчас в некотором табу», — сказала министр в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».
28 мая, в день сдачи ЕГЭ по русскому языку, несколько родителей учениц рассказали РБК, что в воронежской школе № 62 девочек вынуждали снимать бюстгальтеры, так как металлические косточки в нижнем белье «пищали» при прохождении через металлодетектор. «Девочка стоит, навзрыд рыдает, говорит, что мне делать, я уже не знаю, что у меня пищит, прощупайте меня, я не знаю, что мне делать, может быть, у меня брекеты пищат, я не знаю. <...> И в туалет даже не пропускают, чтобы хотя бы лифчик снять, — стоишь, при всех демонстративно снимаешь лифчик», — пересказала одна из матерей слова дочери.
Стоявший на металлорамке сотрудник пункта приема ЕГЭ Дмитрий Скляр, в свою очередь, сообщил, что школьницы поднимали одежду «на эмоциях» и он сам был шокирован.
В региональном минобразования заявили, что после изучения записей с видеокамер нарушений этических норм при досмотре школьниц не выявили. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сказал, что школьниц не заставляли раздеваться при досмотре.
Местные СК и прокуратура начали проверку после инцидента. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов