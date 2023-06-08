Власти оценили предварительный ущерб от прорыва Каховской ГЭС в ₽1,5 млрд

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 5 тыс. жителей. Погибли семь человек, еще 62 госпитализированы. По оценке Сальдо, ущерб от разрушения превысит 1,5 млрд руб. Он заявил, что основной пик подъема воды прошел

Фото: Vladyslav Smilianets / Reuters

По предварительным оценкам, только прямой ущерб жилому фонду затопленных территорий Херсонской области превысит 1,5 млрд руб., более точно объем ущерба еще предстоит оценить после схода воды, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«На первом этапе ликвидации последствий восстановим нарушенное водоснабжение, размытые дороги, жизненно важную инфраструктуру. Объем работы большой, поэтому о снятии режима ЧС заявлять еще очень преждевременно», — добавил Сальдо.

Он рассказал, что из Новокаховского городского округа, а также Алешкинского и Голопристанского округов эвакуировали 5 тыс. человек, из них 178 детей. В пунктах временного размещения к вечеру 8 июня находятся около тысячи эвакуированных. 62 человека с затопленных территорий госпитализированы. Погибли семь человек.

«Основной пик подъема воды пройден, наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе. Но еще огромные территории Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой. <...> Фактически вся зона подтопления попадает в 15-километровую зону от линии фронта», — написал он.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне затопления оказались населенные пункты по обе стороны Днепра — правый берег остается под контролем Киева, левый контролирует Москва. Обе стороны объявили эвакуацию.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС «варварской акцией» Киева. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ее целью было не допустить на этом участке фронта наступления российской армии. СК завел уголовное дело о терроризме.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил о причастности к произошедшему России. 8 июня он посетил Херсон.