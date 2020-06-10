После отмены самоизоляции на дороги Москвы вернулись пробки в 9 баллов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Уже на следующий день после отмены режима самоизоляции и системы пропусков на дороги столицы вернулись девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки», согласно ним в 18:30 в Москве насчитывалось около ста участков, где движение было затруднено.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Наиболее серьезные проблемы отмечались на отдельных отрезках МКАД, Третьего транспортного кольца, Садового, а также на Москворецкой набережной, Большой Полянке, Яузском бульваре, Шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте и т.д.

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