Собянин назвал сроки перехода Москвы к нормальной жизни

Мэр Москвы отметил, что полностью победить COVID-19 невозможно, возбудитель болезни, как и любой другой вирус, останется рядом с людьми «надолго или навсегда»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Переход Москвы из жизни в режиме самоизоляции к нормальной жизни займет около двух месяцев, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами <...> Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца. Вход в эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче, жесткие меры принимались гораздо быстрее. А вот выход, к сожалению, гораздо длиннее», — сказал Собянин на прошедшем в режиме видеоконференции заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Мэр Москвы отметил, что полностью победить COVID-19 невозможно, возбудитель болезни, как и любой другой вирус, останется рядом с людьми «надолго или навсегда». Однако, добавил Собянин, можно сделать эпидемиологическую ситуацию управляемой, не допуская взрывного роста числа зараженных.