Собянин назвал сроки перехода Москвы к нормальной жизни

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 13:25
В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве Общество, 14:38 Как работают вложения в акции без риска РБК и БКС, 14:38 ОЭСР предсказала России падение экономики до 10% Экономика, 14:34 Зальцбургский фестиваль состоится в августе Стиль, 14:33 Истребители США сопроводили российские Ту-95МС над нейтральными водами Общество, 14:29 Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко Политика, 14:19 Кто такая Алия Григ и почему она может стать русским Илоном Маском Стиль, 14:17 Из Минэкономразвития уволился третий за месяц заместитель министра Политика, 14:11 Как интерпретировать данные исследований во время пандемии Pro, 14:09 Как проект «Остров фортов» повлияет на экономику Кронштадта Партнерский материал, 14:09 СМИ узнали даты проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 14:06 Робота-редактора Microsoft обвинили в расизме Стиль, 13:57 Саакашвили заявил об угрозе распада Украины без быстрых реформ Политика, 13:56 В «Норникеле» заявили о «неоправданной жесткости» следствия по ЧП на ТЭЦ Бизнес, 13:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин назвал сроки перехода Москвы к нормальной жизни

Мэр Москвы отметил, что полностью победить COVID-19 невозможно, возбудитель болезни, как и любой другой вирус, останется рядом с людьми «надолго или навсегда»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Переход Москвы из жизни в режиме самоизоляции к нормальной жизни займет около двух месяцев, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами <...> Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца. Вход в эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче, жесткие меры принимались гораздо быстрее. А вот выход, к сожалению, гораздо длиннее», — сказал Собянин на прошедшем в режиме видеоконференции заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 июня
Общество

Мэр Москвы отметил, что полностью победить COVID-19 невозможно, возбудитель болезни, как и любой другой вирус, останется рядом с людьми «надолго или навсегда». Однако, добавил Собянин, можно сделать эпидемиологическую ситуацию управляемой, не допуская взрывного роста числа зараженных.

Именно поэтому, по словам Собянина, ограничения, введенные в Москве для борьбы с распространением COVID-19, снимаются поэтапно. На первом этапе, в первой половине мая, в столице возобновили работу промышленные предприятия, в начале июня отменили пропуска, а в ближайшее время планируют отменить запрет на работу музеев, библиотек, фитнес-клубов и т.д.

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Общество
Дмитрий Песков

«У нас еще остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещением театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля. Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — добавил Собянин.

В то же время мэр столицы призвал москвичей «беречь себя и не подвергать неоправданному риску», соблюдая те антивирусные ограничения и правила, которые пока продолжают действовать.

За предыдущие сутки в Москве выявлено 1195 новых случаев заражения COVID-19, общее число зараженных почти достигло отметки в 200 тыс. За те же сутки 56 человек умерло, общее число смертей увеличилось до 3085.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter