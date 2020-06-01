В Москву вернулись докарантинные пробки

В Москве 1 июня были зафиксированы шестибалльные пробки, а количество автомобилей на улицах приблизилось к докарантинным значениям

Фото: Андрей Любимов / РБК

Количество автомобилей в Москве 1 июня, в первый день, когда были разрешены прогулки и снят еще ряд ограничений, приблизилось к докарантинным значениям, сообщает департамент транспорта столицы.

По состоянию на 15:00 на улицах города было зафиксировано 2,02 млн машин, тогда как год назад в этот день их было 2,44 млн.

Сервис «Яндекс.Пробки» в 19:10 мск зафиксировал наличие в столице шестибалльных пробок, сообщает «РИА Новости». Однако уже к 19:30 загруженность московских дорог снизилась до пяти баллов. Движение было затруднено преимущественно на Садовом кольце и на Третьем транспортном кольце.

РБК направил запрос в пресс-службу «Яндекса» и ЦОДД.

С 15 апреля для передвижения по Москве введена система электронных пропусков. 19 апреля департамент транспорта сообщил о рекордно низкой загрузке дорог в столице. Тогда на улицах было зафиксировано 1,14 млн машин.