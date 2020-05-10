В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато

В организации указали на то, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, о чем свидетельствует замедление роста числа инфицированных. Однако показатель смертности в России вскоре может увеличиться, считают в ВОЗ

Мелита Вуйнович (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью Bloomberg сообщила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в стране перешли к стабилизации.

«Случаи все еще есть, но темпы роста стабилизируются», — заявила она.

Представитель ВОЗ выразила надежду на то, что с учетом статистических данных за последние несколько дней Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на то, что в России в течение восьми дней ежедневно регистрировали более 10 тыс. новых случаев заражения, а общее число заболевших в воскресенье, 10 мая, превысило 200 тыс., рост числа инфицированных 6 мая начал замедляться ниже ключевого уровня в 7% и с тех пор снизился до 5,5%.