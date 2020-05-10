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В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато

В организации указали на то, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, о чем свидетельствует замедление роста числа инфицированных. Однако показатель смертности в России вскоре может увеличиться, считают в ВОЗ
Мелита Вуйнович
Мелита Вуйнович (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью Bloomberg сообщила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в стране перешли к стабилизации.

«Случаи все еще есть, но темпы роста стабилизируются», — заявила она.

Представитель ВОЗ выразила надежду на то, что с учетом статистических данных за последние несколько дней Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Как отмечает Bloomberg, несмотря на то, что в России в течение восьми дней ежедневно регистрировали более 10 тыс. новых случаев заражения, а общее число заболевших в воскресенье, 10 мая, превысило 200 тыс., рост числа инфицированных 6 мая начал замедляться ниже ключевого уровня в 7% и с тех пор снизился до 5,5%.

В России, как отмечает агентство, ссылаясь на данные ВОЗ, наблюдается самый низкий уровень смертности из-за COVID-19 (ниже 1%), что является наименьшим показателем среди стран, входящих в топ-10 по числу заболевших (сейчас Россия находится на пятом месте по этому показателю). По мнению ВОЗ, показатель смертности в России может увеличиться в ближайшие недели. «Это означает, что в будущем умрет больше людей», — заявила Вуйнович.

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По ее словам, мэр Москвы Сергей Собянин принял «действительно разумное» решение о продлении режима самоизоляции до конца мая, при этом разрешив возобновить работу промышленности и строительства. Представитель ВОЗ считает, что российские власти должны дождаться периода, когда число новых случаев инфицирования будет снижаться в течение двух недель подряд, прежде чем ослаблять ограничительные меры. Кроме того, Вуйнович выразила мнение, что российское правительство должно внимательно следить за возможными новыми вспышками вируса, чтобы вводить точечные, а не всесторонние ограничительные меры.

1 мая глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19. «Мы, по сути, последнюю неделю уже были практически на плато по числу новых случаев», — сказала она. Скворцова отметила, что на плато бывают колебания и ежедневно может быть чуть больше или чуть меньше новых случаев заражения.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Несколько дней спустя в Минздраве сообщили, что Россия пока не вышла на плато по количеству зараженных. «Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы Собянин сказал, что мы прошли 1/4 пути. Сложно сказать: 1/4, 1/3 или 1/2, — но точно мы еще не добрались до пика», — заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

Его слова подтвердил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Я думаю, что на вопрос «плато или не плато» тут ответ простой, поскольку прирост идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато», — сказал он. Глава Минздрава выразил мнение, что выход на плато может произойти в регионах в разное время, поскольку в настоящее время все субъекты живут «по-своему в эпидемиологическом процессе».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: ВОЗ, коронавирус
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