Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу

Есть надежда, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу, но ситуация с распространением инфекции зависит от дисциплинированности граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI. Видеозапись опубликована на YouTube.

В ответ на вопрос о том, выходит ли распространение коронавируса в России на плато, Песков ответил, что все бы этого хотели. «Произошло ли это сейчас? Ну, можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами», — добавил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что во многом ситуация зависит от того, насколько дисциплинированно россияне будут соблюдать режим самоизоляции до 11 мая включительно. По его словам, если люди начнут нарушать ограничительные меры, «кривая опять поползет вверх».

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

29 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за период режима самоизоляции в России темп прироста заболеваемости коронавирусом значительно снизился. По ее словам, в начале месяца темп прироста доходил до 23–30%, а сейчас составляет 7–8%.