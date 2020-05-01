Скворцова заявила о выходе на плато по заболеваемости COVID-19

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и ы ходе прошедшей недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. Запись передачи доступна на сайте телеканала.

«Мы, по сути, последнюю неделю уже были практически на плато по числу новых случаев», — сказала Скворцова. Она отметила, что на плато бывают колебания и ежедневно может быть чуть больше или чуть меньше новых случаев заражения.





По состоянию на 30 апреля, в России зафиксировали 106,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1073 человек умерли, 11,6 тыс. выздоровели. За последние сутки инфекцию подтвердили у 7099 пациентов.

Накануне о том, что Россия возможно уже выходит на плато по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что «кривая опять поползет вверх», если россияне не будут строго соблюдать режим самоязоляции до 11 мая.