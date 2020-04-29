Глава Подмосковья заявил о выходе региона на плато по числу заражений

Андрей Воробьев надеется, что в дальнейшем в Московской области будет наблюдаться снижение заболеваемости

Андрей Воробьев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава Московской области Андрей Воробьев заявил о выходе региона на плато по количеству зараженных коронавирусом.

«Рост 5–7%, наверное, это плато. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижением продолжится», — заявил губернатор в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Воробьев также заверил, что на время майских праздников патрули в регионе будут усилены. По его словам, несмотря на то что погода по прогнозу будет хорошей, жители не должны расслабляться и соблюдать установленные властями правила. «Я очень прошу всех жителей, особенно молодых, думать головой», — добавил губернатор.

Он также сообщил о расширении больничных мощностей и открытии новых лечебных комплексов в Солнечногорске и Мытищах.