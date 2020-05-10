Роспотребнадзор сообщил о 5,4 млн проведенных тестов на коронавирус

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России провели более 5,4 млн тестов на наличие коронавируса, следует из данных Роспотребнадзора, опубликованных в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки провели 226,4 тыс. тестов. В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся более 243,4 тыс. человек, отметили в оперативном штабе.

По данным штаба на 10 мая, в стране с начала распространения инфекции выявили свыше 200 тыс. случаев заражения. Число летальных исходов превысило 1,9 тыс.

За 8 мая в России провели 234,4 тыс. тестов на вирус, под медицинским наблюдением находились 242,9 тыс. человек.