Роспотребнадзор сообщил о 5,4 млн проведенных тестов на коронавирус
В России провели более 5,4 млн тестов на наличие коронавируса, следует из данных Роспотребнадзора, опубликованных в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
За прошедшие сутки провели 226,4 тыс. тестов. В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся более 243,4 тыс. человек, отметили в оперативном штабе.
По данным штаба на 10 мая, в стране с начала распространения инфекции выявили свыше 200 тыс. случаев заражения. Число летальных исходов превысило 1,9 тыс.
За 8 мая в России провели 234,4 тыс. тестов на вирус, под медицинским наблюдением находились 242,9 тыс. человек.