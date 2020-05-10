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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор сообщил о 5,4 млн проведенных тестов на коронавирус

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России провели более 5,4 млн тестов на наличие коронавируса, следует из данных Роспотребнадзора, опубликованных в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки провели 226,4 тыс. тестов. В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся более 243,4 тыс. человек, отметили в оперативном штабе.

По данным штаба на 10 мая, в стране с начала распространения инфекции выявили свыше 200 тыс. случаев заражения. Число летальных исходов превысило 1,9 тыс.

В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены
Общество
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

За 8 мая в России провели 234,4 тыс. тестов на вирус, под медицинским наблюдением находились 242,9 тыс. человек.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что со следующей недели в столице начнут тестирование на наличие вируса по крови из вены. По ее словам, подобный способ сначала предложат предприятиям, которым разрешили возобновить работу с 12 мая. Ракова рассказала, что тестирование будут проводить за счет городских средств, однако работодатели оплатят забор крови.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, тесты
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