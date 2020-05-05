Минпросвещения вновь допустило отмену ОГЭ из-за коронавируса

Сергей Кравцов (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Государственную итоговую аттестацию для девятиклассников России (ОГЭ) могут отменить из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что пока принято решение о проведении только двух экзаменов для учащихся девятых классов, по русскому языку и математике. Экзамены по выбору в этом году не проводятся. «Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов», — сказал Кравцов. Министр отметил, что тогда ученики будут аттестованы по своим текущим оценкам.

Ранее Кравцов уже допускал отмену ОГЭ из-за эпидемии. 1 мая он сообщил, что обсуждается вопрос проведения итоговой аттестации по девятым классам на основе итоговых оценок. По его словам, решение будет принято в ближайшее время.

Основной этап сдачи ОГЭ должен был пройти в этом году с 22 мая по 30 июня. Ранее Минпросвещения из-за угрозы коронавируса приняло решение о переносе проведения ЕГЭ и ОГЭ. Согласно итоговому решению, экзамены для девятиклассников пройдут с 8 июня по 31 июля.