Минпросвещения ответило на сообщения о переносе ЕГЭ на август

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Решение о сроках проведения ЕГЭ принимается с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявили РБК в Минпросвещения после появления сообщений о возможном повторном переносе дат экзамена.

«Министерство просвещения подчеркивает, что обсуждение вопросов о сроках проведения ЕГЭ ведется с привлечением экспертного сообщества и в случае принятия тех или иных решений они будут, прежде всего, направлены на защиту здоровья граждан и зависеть от эпидемиологической ситуации в стране в целом и в каждом регионе отдельно», — заявили РБК в ведомстве.

В Минпросвещения также напомнили о словах главы ведомства Сергея Кравцова, ранее заявлявшего, что сроки проведения ЕГЭ могут быть скорректированы. «Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет», — приводит его слова ведомство. При этом Кравцов отметил, что о точных датах говорить пока рано.

Решение о переносе дат ЕГЭ и ОГЭ Минпросвещения приняло в конце марта из-за распространения коронавируса. Если раньше единые госэкзамены должны были стартовать 25 мая, то по новому плану первый экзамен пройдет 8 июня. Последний резервный день предварительно назначен на 22 сентября.