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Минпросвещения ответило на сообщения о переносе ЕГЭ на август

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Решение о сроках проведения ЕГЭ принимается с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявили РБК в Минпросвещения после появления сообщений о возможном повторном переносе дат экзамена.

«Министерство просвещения подчеркивает, что обсуждение вопросов о сроках проведения ЕГЭ ведется с привлечением экспертного сообщества и в случае принятия тех или иных решений они будут, прежде всего, направлены на защиту здоровья граждан и зависеть от эпидемиологической ситуации в стране в целом и в каждом регионе отдельно», — заявили РБК в ведомстве.

В Минпросвещения также напомнили о словах главы ведомства Сергея Кравцова, ранее заявлявшего, что сроки проведения ЕГЭ могут быть скорректированы. «Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет», — приводит его слова ведомство. При этом Кравцов отметил, что о точных датах говорить пока рано.

СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ на август
Общество
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Решение о переносе дат ЕГЭ и ОГЭ Минпросвещения приняло в конце марта из-за распространения коронавируса. Если раньше единые госэкзамены должны были стартовать 25 мая, то по новому плану первый экзамен пройдет 8 июня. Последний резервный день предварительно назначен на 22 сентября.

Источник агентства «Интерфакс» в правительстве 6 мая сообщил, что сроки проведения ЕГЭ могут быть вновь перенесены — на этот раз на август. Собеседник агентства также добавил, что начало учебного года в этом случае также сдвинется на 1 октября.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: ЕГЭ, Минпросвещения, экзамены
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