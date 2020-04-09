Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в этом году

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Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020 году, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

«Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов [на ОГЭ] в этом году не будет», — заявил Музаев. Таким образом, девятиклассники будут сдавать всего два экзамена — русский язык и математику. По словам Музаева, при уменьшении числа предметов сократится количество пунктов и дней проведения ОГЭ.

Он также отметил, что в разных российских регионах разная ситуация с распространением коронавируса, что намерен учитывать Рособрнадзор. Врио главы ведомства добавил, что скоро будет подготовлен приказ, который позволит региональным государственным комиссиям самостоятельно определять сроки проведения экзаменов после согласования с местными штабами по борьбе с COVID-19.

Ранее Министерство просвещения России в связи с эпидемией коронавируса перенесло срок проведения экзаменов для школьников. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать с 8 июня, а ОГЭ — с 9 июня. До этого начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая, ОГЭ — на 22 мая.