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В Минобрнауки назвали преждевременными разговоры об отмене ЕГЭ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук заявил, что пока рано говорить об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что график проведения ЕГЭ пока не утвержден, идут обсуждения этого вопроса. В связи с этом Минобрнауки предусмотрело все сроки приемной кампании по поступлению в вузы в зависимости от того, когда будет опубликован последний результат ЕГЭ, сообщил Омельчук.

«Говорить об отмене ЕГЭ пока преждевременно, пока таких решений нет», — сказал он. Замминистра выразил надежду, что в текущем году выпускники школ смогут сдать экзамены и поступить в вузы.

В Минпросвещения отказались изменить организацию ЕГЭ из-за пандемии
Общество

Ранее в апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов отмечал, что эпидемия коронавируса в России не повлияет на проведение ЕГЭ. По его словам, сроки проведения выпускных экзаменов перенесли, чтобы у учеников 9-х и 11-х классов, которых по всей стране перевели на дистанционное обучение, была возможность лучше подготовиться.

Первый единый госэкзамен должен был состояться 25 мая, однако его перенесли на 8 июня. Основной этап должен завершиться 29 июня, а последним резервным днем для сдачи ЕГЭ сделали 22 сентября. В начале апреля Кравцов допустил, что дату сдачи ЕГЭ могут снова перенести.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: ЕГЭ, коронавирус
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