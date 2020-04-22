В Минобрнауки назвали преждевременными разговоры об отмене ЕГЭ

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Замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук заявил, что пока рано говорить об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что график проведения ЕГЭ пока не утвержден, идут обсуждения этого вопроса. В связи с этом Минобрнауки предусмотрело все сроки приемной кампании по поступлению в вузы в зависимости от того, когда будет опубликован последний результат ЕГЭ, сообщил Омельчук.

«Говорить об отмене ЕГЭ пока преждевременно, пока таких решений нет», — сказал он. Замминистра выразил надежду, что в текущем году выпускники школ смогут сдать экзамены и поступить в вузы.

Ранее в апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов отмечал, что эпидемия коронавируса в России не повлияет на проведение ЕГЭ. По его словам, сроки проведения выпускных экзаменов перенесли, чтобы у учеников 9-х и 11-х классов, которых по всей стране перевели на дистанционное обучение, была возможность лучше подготовиться.