В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом

В некоторых населенных пунктах Красноярского края, в том числе самом Красноярске, введут ограничения на въезд из-за эпидемии коронавируса, говорится в указе губернатора региона, размещенном на краевом портале правовой информации. Въехать и выехать из таких городов можно будет только через КПП.

Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах. «С момента вступления в силу настоящего указа и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничить выезд граждан и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территориях с особым режимом», — говорится в указе.

Ограничения вступят в силу с 11 апреля.

Они не будут касаться тех граждан, которые вынуждены совершить поездку по работе. Для проезда им потребуется справка от работодателя или накладная на груз.Также не будут останавливать машины скорой помощи, служб МЧС и полиции. Въехать в населенные пункты можно будет при наличии экстренной причины, но для этого потребуется объяснительная.