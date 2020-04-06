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Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

Глава правительства потребовал не путать региональные полномочия с федеральными. По его словам, меры должны быть адекватны ситуации
Михаил Мишустин (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах. По его словам, соответствующие сигналы федерального правительства в выходные были услышаны.

По словам премьера, президент Владимир Путин предоставил регионам дополнительные полномочия для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, однако они должны быть адекватными ситуации и мерам, которые вводят центральные власти.

Как отметил Мишустин, на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. «Сигналы правительства о недопустимости таких решений были услышаны, и за выходные ситуация исправилась», — сказал он.

«Не надо путать региональные полномочия с федеральными», — добавил Мишустин.

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Также премьер раскритиковал тех региональных руководителей, которые препятствуют работе служб доставки, останавливают грузовые машины на въезде в регионы, мешают курьерам и закрывают пункты выдачи заказов. «Просто недопустимо усложнять работу онлайн-торговли необоснованными запретами. Нужно установить четкие и разумные правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес», — сказал премьер.

Первым регионом, который полностью перекрыл административные границы, стала Чеченская республика, в которую 5 апреля был запрещен въезд транспорта.

После этого ограничения стали вводить и в некоторых других регионах. Так, например, в Челябинскую область стали пускать лишь грузовики с товарами первой необходимости и машины, водители которых могли по бумагам доказать, что следуют транзитом. В Удмуртии пообещали установить КПП и уделять на них особое внимание транспорту из соседних регионов. В Севастополе на несколько дней установили блокпосты.

Также в ряде регионов стали применять ограничительные меры в отношении жителей из других частей страны. Так, в Иркутской области пообещали отправлять в карантин всех прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга, а в Красноярске и Норильске — приехавших из столицы.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Чечня, Михаил Мишустин
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