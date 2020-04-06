Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

Глава правительства потребовал не путать региональные полномочия с федеральными. По его словам, меры должны быть адекватны ситуации

Михаил Мишустин (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах. По его словам, соответствующие сигналы федерального правительства в выходные были услышаны.

По словам премьера, президент Владимир Путин предоставил регионам дополнительные полномочия для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, однако они должны быть адекватными ситуации и мерам, которые вводят центральные власти.

Как отметил Мишустин, на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. «Сигналы правительства о недопустимости таких решений были услышаны, и за выходные ситуация исправилась», — сказал он.

«Не надо путать региональные полномочия с федеральными», — добавил Мишустин.