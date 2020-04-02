Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Челябинская область стала вторым регионом страны, где решили закрыть границы для иногороднего транспорта. Проехать через область могут только транзитные автомобили и грузовики с продуктами и предметами первой необходимости

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Челябинской области ГИБДД начала разворачивать въезжающие в регион автомобили по месту пребывания. Об этом говорится в сообщении регионального управления автоинспекции.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на границах Челябинской области сотрудниками Госавтоинспекции проверяется весь поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях... Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания)», — говорится в сообщении ГИБДД.

Исключение делается только для транспорта, который движется через Челябинскую область транзитом, а также для грузовиков, которые везут продукты и предметы первой необходимости.

В пресс-службе правительства Челябинской области РБК посоветовали обратиться за комментарием в правоохранительные органы. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили РБК, что въезд в город закрыт для иногородних граждан. В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.

В пресс-службе регионального ГИБДД объяснили «РИА Новости», что для того, чтобы въехать в область, водители движущегося транзитом транспорта должны показать маршрутный лист.