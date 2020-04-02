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Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Челябинская область стала вторым регионом страны, где решили закрыть границы для иногороднего транспорта. Проехать через область могут только транзитные автомобили и грузовики с продуктами и предметами первой необходимости
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Челябинской области ГИБДД начала разворачивать въезжающие в регион автомобили по месту пребывания. Об этом говорится в сообщении регионального управления автоинспекции.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на границах Челябинской области сотрудниками Госавтоинспекции проверяется весь поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях... Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания)», — говорится в сообщении ГИБДД.

Исключение делается только для транспорта, который движется через Челябинскую область транзитом, а также для грузовиков, которые везут продукты и предметы первой необходимости.

В пресс-службе правительства Челябинской области РБК посоветовали обратиться за комментарием в правоохранительные органы. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили РБК, что въезд в город закрыт для иногородних граждан. В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.

В пресс-службе регионального ГИБДД объяснили «РИА Новости», что для того, чтобы въехать в область, водители движущегося транзитом транспорта должны показать маршрутный лист.

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Как пишет местный портал 74.ru, на границах области полицейские «просят водителей и пассажиров вернуться домой». В самом Челябинске сотрудники полиции также начали проверять автомобили на улицах. Экипажи ДПС останавливают проезжающие машины, после чего полицейские показывают распоряжение местных властей о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

На время нерабочей недели в большинстве регионов России были установлены ограничения по передвижению граждан. В Москве и Подмосковье о введении режима всеобщей самоизоляции граждан власти объявили вечером 29 марта. Выходить из дома людям можно только при неотложной необходимости: за продуктами, в аптеку, чтобы выбросить мусор или выгулять собаку (не дальше 100 м от дома). Вслед за столичным регионом подобные ограничения начали вводить и другие субъекты Федерации.

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Въезд и выезд из Москвы и Московской области не ограничен. Запрет на передвижение транспорта через границу региона ранее ввела только Чечня. 1 апреля глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что исключение будет сделано для транспортировки продуктов, медицинских и других жизненно важных средств. Кроме того, границу республики сможет пересечь транспорт с тяжелобольными пациентами, которым необходима неотложная помощь.

Авторы: Георгий Тадтаев, Алена Прохоренко
Теги: транспорт, Челябинская область
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Политика
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