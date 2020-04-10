В Роспотребнадзоре назвали долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

В тестовой проверке на иммунитет к коронавирусу участвовал персонал, который обслуживал поезда «Сапсан». Результаты показали, что иммунитет есть только у 3% россиян. Затем тестирование на антитела к COVID-19 пройдут медработники

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции COVID-19 есть только у 3% россиян — такие данные показало тестирование на антитела. Об этом во время онлайн-обсуждения кризиса (трансляция ведется в эфире канала РБК, «Россия 24» совместно с агентством ТАСС) заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В прямом эфире телеканалы РБК и Россия 24 вместе с агентством новостей ТАСС организуют онлайн-обсуждение кризиса.

По ее словам, проверка диагностики прошла в начале марта, ее тестировали «на замечательных женщинах, которые сопровождают поезд «Сапсан» Москва — Санкт-Петербург». Их выбрали из соображений, что женщины контактировали с возможными потенциальными инфицированными людьми.

Среди участников проверки у 3% выработался иммунитет. Результаты свидетельствуют о том, что в России «в популяции очень мало людей встречались с этим вирусом», добавила Попова. Роспотребнадзор ждет выдачи регистрационного удостоверения на тест-систему, и в новом исследовании намерен в первую очередь определить, есть ли антитела у врачей и медицинских работников.