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В Роспотребнадзоре назвали долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

В тестовой проверке на иммунитет к коронавирусу участвовал персонал, который обслуживал поезда «Сапсан». Результаты показали, что иммунитет есть только у 3% россиян. Затем тестирование на антитела к COVID-19 пройдут медработники
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции COVID-19 есть только у 3% россиян — такие данные показало тестирование на антитела. Об этом во время онлайн-обсуждения кризиса (трансляция ведется в эфире канала РБК, «Россия 24» совместно с агентством ТАСС) заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В прямом эфире телеканалы РБК и Россия 24 вместе с агентством новостей ТАСС организуют онлайн-обсуждение кризиса.

По ее словам, проверка диагностики прошла в начале марта, ее тестировали «на замечательных женщинах, которые сопровождают поезд «Сапсан» Москва — Санкт-Петербург». Их выбрали из соображений, что женщины контактировали с возможными потенциальными инфицированными людьми.

Попова назвала дату регистрации теста на иммунитет к коронавирусу
Общество

Среди участников проверки у 3% выработался иммунитет. Результаты свидетельствуют о том, что в России «в популяции очень мало людей встречались с этим вирусом», добавила Попова. Роспотребнадзор ждет выдачи регистрационного удостоверения на тест-систему, и в новом исследовании намерен в первую очередь определить, есть ли антитела у врачей и медицинских работников.

Попова не считает, что проведение массового тестирования на наличие антител выявит иммунитет к коронавирусу у большей части россиян. «Нет, ожидать этого абсолютно точно не стоит, и мы этого не ожидаем, и поэтому все меры, порой кажущиеся очень жесткими, сегодня принимаются», — заявила она. В качестве необходимой защитной меры глава Роспотребнадзора назвала изоляцию.

За сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения коронавирусом
Общество

По словам Поповой, у 20–25% инфицированных заболевание проходит без симптомов. «Это люди, у которых симптомов нет совсем, и потом у них заболевание не развивается», — отметила она. Формируется ли у этих носителей иммунитет или нет, пока неизвестно.

Инкубационный период коронавирусной инфекции составляет от двух дней до двух недель. К основным симптомам Минздрав отнес повышенную температуру, сухой кашель, одышку, утомляемость и ощущение заложенности в груди. Глава ведомства Максим Мурашко ранее сообщил, что в силу быстрого течения заболевания врачи могут ставить диагноз без лабораторного подтверждения, а по клинической картине. По его словам, важно начать лечиться уже при первых симптомах.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По состоянию на 10 апреля в России подтверждено 11 917 случаев заболевания, 1786 из них выявили в последние сутки, причем большую часть в Москве. За время пандемии в стране умерли 94 пациента с COVID-19.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова, коронавирус
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