В Минздраве описали типичные симптомы COVID-19
Минздрав выпустил пятую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства.
В нем говорится, что инкубационный период заболевания составляет от двух до 14 суток, в среднем пять-семь суток. Главные симптомы и их частота:
- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;
- одышка (55%), наиболее тяжелая одышка развивается через 6–8 дней после инфицирования;
- утомляемость (44%);
- ощущение заложенности в груди (>20%).
Могут также проявляться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса и признаки конъюнктивита.
Реже, но также возможно проявление следующих симптомов: