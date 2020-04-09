В Минздраве описали типичные симптомы COVID-19

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Минздрав выпустил пятую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства.

В нем говорится, что инкубационный период заболевания составляет от двух до 14 суток, в среднем пять-семь суток. Главные симптомы и их частота:

кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;

одышка (55%), наиболее тяжелая одышка развивается через 6–8 дней после инфицирования;

утомляемость (44%);

ощущение заложенности в груди (>20%).

Могут также проявляться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса и признаки конъюнктивита.

Реже, но также возможно проявление следующих симптомов: