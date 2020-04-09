В Минздраве предложили определять коронавирус без лабораторных тестов

Глава ведомства заявил, что врачи могут ставить диагноз без теста в силу быстротечности заболевания. По его словам, важно начать лечиться уже при первых симптомах

Михаил Мурашко (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил о том, что у врачей есть возможность ставить диагноз «коронавирусная инфекция» еще до лабораторного подтверждения.

«Мы видим, что течение заболевания развивается под час столь быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина. Поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторно, по клинической картине. Это нормальная практика для врачей», — цитирует министра агентство ТАСС.

Он также добавил, что наиболее тяжело болезнь протекает у пациентов старше 60-65 лет. По его словам, наибольшие проблемы возникают у тех пациентов, у которых есть тяжелые соматические заболевания, это сердечно-сосудистая и ишемической болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальная астма, сахарный диабет. «Очень тяжело заболевание протекает у пациентов с ожирением», — добавил Мурашко. Наоборот, дети крайне редко переносят болезнь в тяжелой форме, отметил он.

Министр отметил, что проблемы также возникают у тех больных, кто поздно обратился к врачам и не придерживался рекомендаций по терапии. По его словам, лечение важно начинать уже при первых симптомах.