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В Минздраве предложили определять коронавирус без лабораторных тестов

Глава ведомства заявил, что врачи могут ставить диагноз без теста в силу быстротечности заболевания. По его словам, важно начать лечиться уже при первых симптомах
Михаил Мурашко (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил о том, что у врачей есть возможность ставить диагноз «коронавирусная инфекция» еще до лабораторного подтверждения.

«Мы видим, что течение заболевания развивается под час столь быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина. Поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторно, по клинической картине. Это нормальная практика для врачей», — цитирует министра агентство ТАСС.

Он также добавил, что наиболее тяжело болезнь протекает у пациентов старше 60-65 лет. По его словам, наибольшие проблемы возникают у тех пациентов, у которых есть тяжелые соматические заболевания, это сердечно-сосудистая и ишемической болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальная астма, сахарный диабет. «Очень тяжело заболевание протекает у пациентов с ожирением», — добавил Мурашко. Наоборот, дети крайне редко переносят болезнь в тяжелой форме, отметил он.

В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии
Общество

Министр отметил, что проблемы также возникают у тех больных, кто поздно обратился к врачам и не придерживался рекомендаций по терапии. По его словам, лечение важно начинать уже при первых симптомах.

В среднем, по его словам, симптомы коронавируса проявляются через 4-5 дней, однако бывают случаи, когда болезнь обнаруживает себя через два дня или через две недели.

Ранее стало известно о том, что из-за возможности ложных результатов тестирования на коронавирус столичные врачи предложили не разделять стационары для лечения COVID-19 и пневмонии. Объяснили они это тем, что большинство случаев пневмонии сейчас вызваны новым коронавирусом. Там также привели слова главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который считает, что сейчас в первую очередь нужно оценивать клиническую картину и не ждать результата тестов для выявления COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на утро 9 апреля в России был выявлен 10131 случай заболевания (1459 новых). 76 человек умерли, 698 выздоровели.

Наибольшее число заболевших в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Коми.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Михаил Мурашко
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