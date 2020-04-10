За сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали рекордное число смертей пациентов с коронавирусом — 18. Впервые случай заражения COVID-2019 зафиксировали в Туве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 1786 человек. Новые случаи заболевания обнаружили в 57 регионах страны, впервые диагноз COVID-2019 поставили в Туве, сообщает оперативный штаб.

Жертвами коронавирусной инфекции за последние сутки стали 18 человек, 12 из которых умерли в Москве. Это рекордное число смертей пациентов с COVID-2019 с начала эпидемии.

Помимо Москвы летальные исходы были зарегистрированы в следующих регионах:

Краснодарский край — 2;

Марий Эл — 1;

Нижегородская область — 1;

Ставропольский край — 1;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 1.

Всего в России за время пандемии умерло 94 пациента с коронавирусом.