Попова назвала дату регистрации теста на иммунитет к коронавирусу

Тест-систему для определения иммунитета к коронавирусу зарегистрируют 10 апреля. В первую очередь ее будут применять для врачей, у которых высокий риск заражения инфекцией, заявила главный санитарный врач России Анна Попова

Анна Попова (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Тест-система, которая позволяет определить наличие антител к коронавирусу, будет зарегистрирована в пятницу, 10 апреля. Об этом главный санитарный врач Анна Попова заявила в интервью телеканалу «Россия 1».

На вопрос о том, сможет ли тестами воспользоваться любой желающий, Попова ответила, что эту систему будут применять «там, где она больше всего нужна». «В первую очередь нам нужно протестировать врачей, у кого высокий риск инфицирования и кто этот риск уже преодолел и имеет иммунитет», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что на сегодняшний день нет повторных случаев заражения коронавирусом.

Попова также сообщила, что на момент испытаний системы в начале марта «высокой иммунной прослойки» в России не было. «Поэтому режим ограничений крайне важен на сегодня. Главная задача — разорвать цепочки передачи инфекции от человека к человеку», — пояснила Попова.