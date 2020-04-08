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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала дату регистрации теста на иммунитет к коронавирусу

Тест-систему для определения иммунитета к коронавирусу зарегистрируют 10 апреля. В первую очередь ее будут применять для врачей, у которых высокий риск заражения инфекцией, заявила главный санитарный врач России Анна Попова
Анна Попова (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Тест-система, которая позволяет определить наличие антител к коронавирусу, будет зарегистрирована в пятницу, 10 апреля. Об этом главный санитарный врач Анна Попова заявила в интервью телеканалу «Россия 1».

На вопрос о том, сможет ли тестами воспользоваться любой желающий, Попова ответила, что эту систему будут применять «там, где она больше всего нужна». «В первую очередь нам нужно протестировать врачей, у кого высокий риск инфицирования и кто этот риск уже преодолел и имеет иммунитет», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что на сегодняшний день нет повторных случаев заражения коронавирусом.

Попова также сообщила, что на момент испытаний системы в начале марта «высокой иммунной прослойки» в России не было. «Поэтому режим ограничений крайне важен на сегодня. Главная задача — разорвать цепочки передачи инфекции от человека к человеку», — пояснила Попова.

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Глава Роспотребнадзора напомнила, что те, кто выходит из дома на работу, должны закрывать органы дыхания, держать в чистоте руки и соблюдать социальную дистанцию (минимум 1,5 м). Помимо этого, чистыми должны быть и поверхности на рабочем месте.

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico вместе Институтом молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта (ИМБ РАН) уже начал испытания теста, который позволяет определить иммунитет к коронавирусу. Его основной компонент — антигены вируса, с которыми взаимодействуют борющиеся с коронавирусом антитела. В Genetico заявили, что планируют произвести столько антигена, чтобы тест-система была доступна в России.

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По данным на 8 апреля, в России зарегистрировали 8672 пациента с коронавирусом. Большинство из них обнаружили в Москве (5841 человек). По последним данным, в столице умерли еще семь человек с диагностированным коронавирусом в возрасте 46–90 лет. У всех, по данным оперштаба, были сопутствующие заболевания.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, иммунитет, Анна Попова, Роспотребнадзор
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