Попова назвала дату регистрации теста на иммунитет к коронавирусу
Тест-система, которая позволяет определить наличие антител к коронавирусу, будет зарегистрирована в пятницу, 10 апреля. Об этом главный санитарный врач Анна Попова заявила в интервью телеканалу «Россия 1».
На вопрос о том, сможет ли тестами воспользоваться любой желающий, Попова ответила, что эту систему будут применять «там, где она больше всего нужна». «В первую очередь нам нужно протестировать врачей, у кого высокий риск инфицирования и кто этот риск уже преодолел и имеет иммунитет», — сказала глава Роспотребнадзора.
Она отметила, что на сегодняшний день нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Попова также сообщила, что на момент испытаний системы в начале марта «высокой иммунной прослойки» в России не было. «Поэтому режим ограничений крайне важен на сегодня. Главная задача — разорвать цепочки передачи инфекции от человека к человеку», — пояснила Попова.