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Собянин заявил о посчитавших издевкой совет не летать в Куршавель жителях

В начале марта многие восприняли как издевку рекомендацию властей воздержаться от полетов в Европы из-за пандемии коронавируса, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реакции некоторых горожан на предупреждение о том, что не стоит летать в Европу на мартовские праздники. По его словам, это было воспринято многими как издевка.

«Объявили карантин, более того, сделали это буквально перед праздниками, когда длинные праздники были перед 8 марта, и довели до горожан, что не надо лететь в Европу, не надо в Куршевель лететь, потому что вы можете там заразиться и привезти оттуда инфекцию. Вы знаете, это было воспринято как издевка какая-то: «Да что вы? Такого не может быть!» — сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он отказался давать прогнозы на будущее, заявив, что пика распространения эпидемии еще далеко. «Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — сказал Собянин.

Материал дополняется.
 

Теги: коронавирус, Сергей Собянин, туризм
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