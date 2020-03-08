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Голикова назвала раздутой ситуацию вокруг коронавируса в России

Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова сочла раздутой панику вокруг распространения коронавирусной инфекции. Об этом она сказала в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Это, я считаю, абсолютно раздутая история», — ответила вице-премьер на вопрос о возможной вспышке коронавируса в России (цитата по ТАСС). По ее словам, если бы не началась вспышка коронавируса, могла бы возникнуть, например, эпидемия гриппа, последствия которой были бы более серьезными.

При этом Голикова отметила, что правительство приняло «жесткие меры», что не позволило коронавирусу распространиться. «Все работаем достаточно слаженно», — сказала она.

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Теги: коронавирус, Татьяна Голикова
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