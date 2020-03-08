Власти посоветовали москвичам самоизоляцию после возвращения из 7 стран

Власти России рекомендуют соблюдать режим двухнедельной самоизоляции гражданам, посетившим семь стран: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция и Германия. Об этом «РИА Новости» сообщили на «горячей линии» департамента здравоохранения Москвы.

При этом в пятницу, 6 марта на этой же горячей линии «РИА Новости» и «Интерфаксу» сообщали, что утвержденный Роспотребнадзором список включает 11 стран: вышеперечисленные государства, а также Великобритания, США, Норвегия и Швеция. В депздраве тогда говорили, что тем, кто посещал эти страны, нужно обратиться на горячую линию, после чего граждане смогут получить больничный лист без посещения врачей и с доставкой на дом.

В субботу, 7 марта, на звонки РБК на горячей линии отвечали, что точный список стран доступен на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и столичной мэрии.

В распоряжении о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения инфекции в столице перечислены только 7 стран: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция и Германия. Тот же список приводится в указе мэра Москвы, опубликованном 5 марта. Такой же перечень опубликован и на сайте столичного департамента здравоохранения.

Согласно указу мэра, гражданам со дня возвращения в Россию из этих стран рекомендовали в течение 14 дней не посещать работу, учебу, а также минимизировать выходы в общественные места. При этом в документе говорилось, что эти меры нужно соблюдать и при возвращении из «других государств» «с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции».