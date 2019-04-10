Сергей Иванов предложил запретить отлов белух и косаток для дельфинариев

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,59 -0,34 EUR Бирж. 72,75 -0,38 Brent 70,74 +0,06% USD Нал. 65,04 64,29 EUR Нал. 73,39 72,56 USD ЦБ 64,74 -0,04 EUR ЦБ 72,95 -0,02 EUR/USD 1,1273 +0,0010 BTC/USD Бирж. 5 302,20 +87,80 IMOEX 2 582,93 +0,49% RTSI 1 259,98 +0,93% DJIA 26 150,58 -0,72% Nasdaq 7 909,28 -0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $56 (+15,85%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,18%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Wells Fargo $56 (+15,85%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,18%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 64,74 (-0,04) Quote, 15:03
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 72,95 (-0,02) Quote, 15:03
В Третьяковке началась реставрация картины Репина Общество, 15:31 Прокуратура проверит две версии взрыва в жилом доме в Екатеринбурге Общество, 15:25 Депутат Алимова отказалась удалять вызвавший недовольство Володина пост Общество, 15:25 Сергей Иванов предложил запретить отлов белух и косаток для дельфинариев Общество, 15:09 «Потом снова в офис»: писатель Василий Аккерман — о Москве и ее жителях РБК и AFI Development, 15:08 При посадке в Москве в трансатлантический лайнер попала молния Общество, 15:05 Экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев получил шесть лет тюрьмы за госизмену Общество, 14:53 Shell решила выйти из «Балтийского СПГ» Бизнес, 14:46 Госдума отменила налоговую преференцию для импортного табака Общество, 14:36 Совфед одобрил запрет хостелов в жилых домах с октября Политика, 14:31 Медведев рассказал о полученной в десятом классе «двойке» за четверть Общество, 14:25 Петербург vs Москва: турнир по футболу между непримиримыми противниками РБК и Футболер, 14:22 Baring Vostok выразил надежду на перевод сотрудников под домашний арест Общество, 14:22 Lush решила уйти из соцсетей на фоне скандала с интернет-активисткой Общество, 14:14
Общество ,  
0 
Сергей Иванов предложил запретить отлов белух и косаток для дельфинариев
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что отлов белух и косаток следует регламентировать более жестко
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В России необходимо изменить законы, которые регламентируют отлов диких косаток и белух в культурно-просветительских целях. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передают агентство «РИА Новости».

«Я считаю, что надо менять закон и запрещать отлов косаток в культурно-просветительских целях. Под этой фразой кроются, конечно, дельфинарии. Вот это я бы запретил», — сказал Иванов в кулуарах Международного арктического форума в Петербурге.

Чиновник, однако, отметил, что сейчас не ясно, что делать с уже выловленными морскими млекопитающими. «Ни один человек на Земле вам сейчас твердо не даст ответ, как и можно ли вообще их выпускать в дикую природу», — добавил Иванов.

Общество
Освобождение косаток из «тюрьмы» в Приморье оценили в ₽2–3 млн за особь

Свой комментарий спецпредставитель президента дал в связи с ситуацией в Приморье, где зоозащитники добиваются освобождения нескольких десятков китообразных, в том числе 11 детенышей косаток, выловленных частными организациями для продажи в зарубежные дельфинарии. Косатки и белухи содержатся в бухте Средняя, где для них обустроили загоны. В публикациях СМИ эти сооружения фигурируют как «китовая тюрьма».

Деятельностью компаний «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий», проводивших отлов на основании выданных разрешений в культурно-просветительских целях, заинтересовались правоохранительные органы.

Против них было возбуждено несколько дел: уголовные — о незаконном вылове и жестоком обращении с животными, а также административное — о нарушении правил, регламентирующих рыболовство. История с отловом китообразных получила широкий резонанс в том числе и за рубежом: свое беспокойство судьбой животных выражали многие ученые и защитники окружающей среды.

Фотогалерея 
Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя

«Я не уверен, что это китовая тюрьма, потому что отлов этих косаток и белух продолжался много лет до этого и никто тюрьмой это не называл. Эти условия были всегда, и вдруг они стали в одночасье экстремальными», — сказал Иванов, комментируя ситуацию.

В начале апреля губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что всех обитателей «китовой тюрьмы» выпустят в естественную среду.

Автор: Наталья Демченко
Теги: белухи, дельфины, Сергей Иванов
Материалы по теме
Кожемяко заявил о решении выпустить обитателей «китовой тюрьмы» на волю
Общество
Кусто приехал в Россию для спасения белух из «китовой тюрьмы»
Общество
Кремль ответил на призыв Ди Каприо освободить косаток и белух
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter