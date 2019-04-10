Сергей Иванов предложил запретить отлов белух и косаток для дельфинариев

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что отлов белух и косаток следует регламентировать более жестко

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В России необходимо изменить законы, которые регламентируют отлов диких косаток и белух в культурно-просветительских целях. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передают агентство «РИА Новости».

«Я считаю, что надо менять закон и запрещать отлов косаток в культурно-просветительских целях. Под этой фразой кроются, конечно, дельфинарии. Вот это я бы запретил», — сказал Иванов в кулуарах Международного арктического форума в Петербурге.

Чиновник, однако, отметил, что сейчас не ясно, что делать с уже выловленными морскими млекопитающими. «Ни один человек на Земле вам сейчас твердо не даст ответ, как и можно ли вообще их выпускать в дикую природу», — добавил Иванов.

Свой комментарий спецпредставитель президента дал в связи с ситуацией в Приморье, где зоозащитники добиваются освобождения нескольких десятков китообразных, в том числе 11 детенышей косаток, выловленных частными организациями для продажи в зарубежные дельфинарии. Косатки и белухи содержатся в бухте Средняя, где для них обустроили загоны. В публикациях СМИ эти сооружения фигурируют как «китовая тюрьма».