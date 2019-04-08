Кожемяко заявил о решении выпустить обитателей «китовой тюрьмы» на волю

Кожемяко заявил о решении выпустить обитателей «китовой тюрьмы» на волю

Из «китовой тюрьмы» в Приморье, где содержат предназначенных для продажи в заграничные океанариумы белух и косаток, выпустят всех обитателей, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Всех обитателей «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят на свободу, заявил журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко, передают «РИА Новости».

«Приняли принципиальное решение выпустить всех животных в естественную среду», — сказал губернатор на брифинге.

По его словам, решение было принято по итогам работы российских ученых вместе с группой экспертов исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто. Команда Кусто работала в Приморье по приглашению губернатора.

Всероссийский научный институт рыбной отрасли (ВНИРО) подготовит свои рекомендации по плану выпуска косаток и белух к маю, сообщил заместитель директора института Вячеслав Бизиков.