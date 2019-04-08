Кожемяко заявил о решении выпустить обитателей «китовой тюрьмы» на волю

О «китовой тюрьме» в бухте Средняя стало известно в ноябре 2018 года. Тогда зоозащитники сообщили СМИ, что там содержатся белухи и косатки, выловленные частными организациями для дальнейшей перепродажи в зарубежные океанариумы. Публикации о плохих условиях содержания китообразных вызвали большой резонанс, эту тему также комментировал Кремль.
В ходе проверки правоохранительные органы установили, что вылов животных был проведен с нарушениями: в частности, в «китовой тюрьме» оказались 11 детенышей косаток из подвила, включенного в Красную книгу региона. Выявили также, что все выловленные белухи не достигли половой зрелости.
Было возбуждено два дела: о незаконном вылове и жестоком обращении с животными. Кроме того, в конце февраля против организаций, осуществивших отлов (компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий»), были открыты новые административные дела по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство».
Вопрос о дальнейшей судьбе косаток и белух поручили решать местным властям вместе со специалистами научных и экологических организаций. На совещании у вице-премьера Алексея Гордеева в начале марта предложили также перевезти в «просторный центр содержания крупных морских животных», оборудованный в одной из бухт острова Русский. Однако зоозащитники, опрошенные РБК, это предложение критиковали, указывая, что животным не подходят температура воды и другие условия в месте, куда их планируют перевезти, и что реабилитацию китообразных можно провести без перевозки животных, что позволит избежать дополнительного стресса.
Свое беспокойство судьбой животных из бухты в Приморье выражали многие ученые и защитники окружающей среды, в том числе из-за рубежа. В частности, выражал обеспокоенность их судьбой известный французский исследователь и защитник окружающей среды Жан-Мишеля Кусто. После этого губернатор Приморья пригласил команду Кусто посетить регион.