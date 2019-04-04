Выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье оценили в ₽2–3 млн за особь

Стоимость ​освобождения косаток и белух, которые содержатся в бухте Средней в Приморском крае, оценивается в 2–3 млн руб. на особь. Такие данные привел замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков на совещании в Минприроды, сообщает корреспондент РБК. Специалист пояснил, что у косаток стайное обитание, поэтому выпустить в Охотское море можно только здоровых животных, у которых нет нарушений поведения.

В бухте Средней под Находкой находятся косатки и несколько десятков белух, они были нелегально выловлены для последующей продажи в Китай. Сейчас они находятся в специальном центре передержки. По данным экологов, несколько белух погибли. Чтобы решить, что делать с животными дальше, нужно согласование нескольких ведомств.

Ученые неделю наблюдали за условиями содержания животных и исследовали их здоровье. По последним данным, сейчас в вольерах содержатся 10 косаток и 87 белух, стоимость их выпуска составит 200–300 млн руб., в частности, один специальный контейнер для перевозки стоит до 400 тыс. руб., сумма также учитывает оплату работы тренеров животных, корм и создание носилок. Кроме того, по меньшей мере две особи нуждаются в лечении. На совещании также было озвучено, что животных нецелесообразно выпускать до лета из-за ледовой обстановки в Северных морях.

Замминистра природных ресурсов Мурат Керимов сообщил, что для финансирования расходов может быть создана некоммерческая организация, которая примет взносы от любого желающего. Животных, чей выпуск в море будет признан нецелесообразным, чиновники предложили содержать в Международном центре репродукции млекопитающих (подобный центр существует в США, на территории России его пока нет, но похожую работу проводили с амурскими тиграми и леопардами. — РБК).