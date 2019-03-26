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Ученые попросили Путина пустить специалистов к косаткам в Приморье

Более 30 ученых, работающих с косатками и белухами, направили письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразили обеспокоенность состоянием животных, содержащихся в приморской бухте Средняя.

Они просят предоставить международным специалистам доступ в вольеры с китами для оценки состояния животных и их лечения. По данным ученых, также необходимо предпринять срочные шаги для улучшения условий их содержания. Ученые также добавили, что при проведении реабилитации возможен успешный выпуск китов.

Отмечается, что биологи и ветеринары проанализировали фотографии животных и подготовили обращение. «В этом документе указано, что здоровье и благополучие этого кита в неволе и, вероятно, других китов тоже быстро ухудшаются. Кроме того, по крайней мере, одна косатка и несколько белух пропали без вести», — отмечается в сообщении. Эксперты предполагают, что, несмотря на заверения в том, что животные вырвались на свободу, они могли погибнуть.

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Ранее с просьбой отпустить косаток и белух к Путину обращались актеры, режиссеры, музыканты и писатели из разных стран. Под письмом подписались, в том числе, фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, модель Наталья Водянова, актеры Эдвард Нортон, Марк Руффало и Памела Андерсон, океанолог Жан Мишель Кусто и другие.

О том, что в приморской бухте Средняя находятся 11 косаток и 90 белух, выловленных с июля по сентябрь прошлого года, стало известно в ноябре 2018 года. Отмечалось, что животные содержатся в очень небольших по размеру морских вольерах, которые называли «китовой тюрьмой».

По факту незаконного отлова китообразных и жестокого обращения с животными были возбуждены уголовные дела. Путин поручил заняться ситуацией Генпрокуратуре, Минсельхозу и Минприроды.

В феврале природоохранная прокуратура заявила, что из бухты пропали косатка и три белухи. В ведомстве предположили, что они уплыли.

Теги: ученые, киты, Владимир Путин
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