Ученые попросили Путина пустить специалистов к косаткам в Приморье

Более 30 ученых, работающих с косатками и белухами, направили письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразили обеспокоенность состоянием животных, содержащихся в приморской бухте Средняя.

Они просят предоставить международным специалистам доступ в вольеры с китами для оценки состояния животных и их лечения. По данным ученых, также необходимо предпринять срочные шаги для улучшения условий их содержания. Ученые также добавили, что при проведении реабилитации возможен успешный выпуск китов.

Отмечается, что биологи и ветеринары проанализировали фотографии животных и подготовили обращение. «В этом документе указано, что здоровье и благополучие этого кита в неволе и, вероятно, других китов тоже быстро ухудшаются. Кроме того, по крайней мере, одна косатка и несколько белух пропали без вести», — отмечается в сообщении. Эксперты предполагают, что, несмотря на заверения в том, что животные вырвались на свободу, они могли погибнуть.

Ранее с просьбой отпустить косаток и белух к Путину обращались актеры, режиссеры, музыканты и писатели из разных стран. Под письмом подписались, в том числе, фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, модель Наталья Водянова, актеры Эдвард Нортон, Марк Руффало и Памела Андерсон, океанолог Жан Мишель Кусто и другие.