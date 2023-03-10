Католическая церковь в Германии начнет благословлять однополые пары

Однополые браки в Германии легализовали в 2017 году. Через несколько лет такие пары смогут получить благословение немецких католических священников. Ватикан выступал против

Пятая Синодальная ассамблея немецких католиков во Франкфурте (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Католическая церковь в Германии с марта 2026 года начнет проводить официальные церемонии благословения однополых пар, пишет Süddeutsche Zeitung. Соответствующее решение 10 марта приняло синодальное собрание по реформе католической церкви во Франкфурте-на-Майне. Однополые браки легализовали в Германии в 2017 году.

Также получить церковное благословение смогут разведенные люди, повторно вступившие в брак.

Проект синодальной реформы приняли после долгих дебатов большинством голосов: за него проголосовали почти 81% местных епископов.

В соответствии с принятым решением пасторы, благословляющие однополые союзы, больше не будут подвергаться дисциплинарным взысканиям, а все заинтересованные пары смогут приходить на беседы со священниками и, при необходимости, на семинары для подготовки к церемонии.

В документе под названием «Церемония благословения пар, которые любят друг друга» говорится, что отказ благословить двух людей, которые хотят жить в любви, а также в ответственности перед друг другом и перед Богом, является безжалостным и дискриминационным, в частности, из-за того, что не может быть обоснован с теологической точки зрения.

Ватикан выступает против благословения однополых пар. В 2021 году в документе за подписью папы римского Франциска говорилось, что Римско-католическая церковь считает недопустимым такую практику, поскольку «брак является неразрывным союзом мужчины и женщины, заключаемым для рождения новой жизни». В то же время папа римский Франциск поддержал заключение гражданских союзов между лицами одного пола.

Однополые браки легализованы в большинстве стран Западной Европы. В отдельных государствах, например в Италии, Греции и Чехии, разрешены гражданские союзы между лицами одного пола. В России поправками в Конституцию 2020 года фактически введен запрет на гей-браки, поскольку в Основном законе теперь говорится, что брак может быть только союзом между мужчиной и женщиной.

Российская православная церковь заявляла, что не признаёт и не признает в будущем однополые браки, вне зависимости, какой у них будет статус в гражданском законодательстве.