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Католическая церковь в Германии начнет благословлять однополые пары

Католическая церковь в Германии начнет благословлять однополые пары с марта 2026 года
Однополые браки в Германии легализовали в 2017 году. Через несколько лет такие пары смогут получить благословение немецких католических священников. Ватикан выступал против
Пятая Синодальная ассамблея немецких католиков во Франкфурте
Пятая Синодальная ассамблея немецких католиков во Франкфурте (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Католическая церковь в Германии с марта 2026 года начнет проводить официальные церемонии благословения однополых пар, пишет Süddeutsche Zeitung. Соответствующее решение 10 марта приняло синодальное собрание по реформе католической церкви во Франкфурте-на-Майне. Однополые браки легализовали в Германии в 2017 году.

Также получить церковное благословение смогут разведенные люди, повторно вступившие в брак.

Проект синодальной реформы приняли после долгих дебатов большинством голосов: за него проголосовали почти 81% местных епископов.

В соответствии с принятым решением пасторы, благословляющие однополые союзы, больше не будут подвергаться дисциплинарным взысканиям, а все заинтересованные пары смогут приходить на беседы со священниками и, при необходимости, на семинары для подготовки к церемонии.

В документе под названием «Церемония благословения пар, которые любят друг друга» говорится, что отказ благословить двух людей, которые хотят жить в любви, а также в ответственности перед друг другом и перед Богом, является безжалостным и дискриминационным, в частности, из-за того, что не может быть обоснован с теологической точки зрения.

Ватикан выступает против благословения однополых пар. В 2021 году в документе за подписью папы римского Франциска говорилось, что Римско-католическая церковь считает недопустимым такую практику, поскольку «брак является неразрывным союзом мужчины и женщины, заключаемым для рождения новой жизни». В то же время папа римский Франциск поддержал заключение гражданских союзов между лицами одного пола.

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Однополые браки легализованы в большинстве стран Западной Европы. В отдельных государствах, например в Италии, Греции и Чехии, разрешены гражданские союзы между лицами одного пола. В России поправками в Конституцию 2020 года фактически введен запрет на гей-браки, поскольку в Основном законе теперь говорится, что брак может быть только союзом между мужчиной и женщиной.

Российская православная церковь заявляла, что не признаёт и не признает в будущем однополые браки, вне зависимости, какой у них будет статус в гражданском законодательстве.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
однополые пары католическая церковь ЛГБТ Германия
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