Парламент Германии легализовал однополые браки

Большинство депутатов Федерального собрания Германии проголосовали за признание однополых браков. Канцлер Ангела Меркель отдала свой голос против, но в целом итоги голосования поддержала

Парламент Германии (Фото: Markus Schreiber / AP)

Немецкий парламент проголосовал за легализацию однополых браков на фоне заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, чтобы депутаты от ее коалиции ХДС/ХСС голосовали «по совести», а не руководствовались линией партии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента бундестага Норберта Ламмерта.

По его словам, за проголосовали 393 депутата, против — 226, четыре воздержались.

Правящая консервативная коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) традиционно выступала против признания однополых браков, уточняет Deutsche Welle. Меркель после голосования заявила, что отдала свой голос против, но надеется, что решение парламента приведет к улучшению климата в обществе.

Фото: Michael Sohn / AP

«Для меня брак в законодательстве — это брак между мужчиной и женщиной, и поэтому я проголосовала против этого законопроекта», — заявила канцлер. «Я надеюсь, что сегодняшнее голосование не только поспособствует уважению разных точек зрения, но и принесет в общество мир и сплоченность».

В Германии однополые союзы регистрируют с 2001 года, однако такие отношения подразумевают меньшие права, чем гетеросексуальные браки. Например, люди в однополых союзах не могут пользоваться льготами при налогообложении, предусмотренными для лиц, состоящих в браке, и не могут усыновлять детей. По данным DW, к 2017 году такие союзы зарегистрировало 34 тыс. гомосексуальных пар.

Ранее в июне бундестаг реабилитировал всех осужденных за гомосексуальные отношения в послевоенный период, отменив все приговоры по параграфу 175, который предусматривал за это уголовную ответственность. Он был внесен в Уголовный кодекс в 1871 году, по нему преследовались гомосексуалы во времена нацизма. В ГДР в 1968 году отменили действие параграфа, а в 1969 году в ФРГ смягчили ответственность по нему. Окончательно параграф 175 убрали из Уголовного кодекса в 1994 году.

Под реабилитацию попали 64 тыс. человек. Им выплатят компенсации в €3 тыс. плюс €1,5 тыс. за каждый начавшийся год заключения. Министр юстиции тогда назвал решение «запоздавшим актом восстановления справедливости». По его словам, за компенсацией могут обратиться до 5 тыс. человек.