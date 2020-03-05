Вирус из Китая , 05 мар, 23:03
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Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом. Главное
Все вернувшиеся в Москву из стран с новыми случаями заражения должны сообщить об этом властям, а работодатели обязаны обеспечить измерение температуры на рабочем месте. Что еще предписала делать мэрия — в обзоре РБК
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Документ принят в соответствии с федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Режим повышенной готовности требует от граждан:
- В случае посещения территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщить о своем возращении, передать свои контактные данные, информацию о месте и датах прибывания на горячую линию города.
- При появлении первых симптомов респираторных заболеваний вызвать медицинскую помощь на дом, не посещая больниц. Соблюдать режим изоляции на дому, если такой режим посоветует врач.
- Прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, а также других государств, где наблюдается неблагополучная ситуация с распространением коронавируса, помимо прочих мер должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня возвращения в Россию (не посещать работу, учебу, минимизировать выходы в общественные места).
Работодателей в Москве указ обязывает обеспечить меры для сотрудников, чтобы не допустить распространение вируса. Они должны:
- Обеспечить измерение температуры тела сотрудников на рабочих местах, тех, у кого обнаружится повышенная температура, необходимо обязательно отстранить от работы.
- Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
- При запросе от Роспотребнадзора предоставлять информацию о всех контактах заболевшего COVID-19.
- Обеспечить проведение дезинфекции, где находился заболевший.