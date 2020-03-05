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Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом. Главное

Все вернувшиеся в Москву из стран с новыми случаями заражения должны сообщить об этом властям, а работодатели обязаны обеспечить измерение температуры на рабочем месте. Что еще предписала делать мэрия — в обзоре РБК
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Документ принят в соответствии с федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Режим повышенной готовности требует от граждан:

  • В случае посещения территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщить о своем возращении, передать свои контактные данные, информацию о месте и датах прибывания на горячую линию города.
  • При появлении первых симптомов респираторных заболеваний вызвать медицинскую помощь на дом, не посещая больниц. Соблюдать режим изоляции на дому, если такой режим посоветует врач.
  • Прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, а также других государств, где наблюдается неблагополучная ситуация с распространением коронавируса, помимо прочих мер должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня возвращения в Россию (не посещать работу, учебу, минимизировать выходы в общественные места).

Работодателей в Москве указ обязывает обеспечить меры для сотрудников, чтобы не допустить распространение вируса. Они должны:

  • Обеспечить измерение температуры тела сотрудников на рабочих местах, тех, у кого обнаружится повышенная температура, необходимо обязательно отстранить от работы.
  • Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
  • При запросе от Роспотребнадзора предоставлять информацию о всех контактах заболевшего COVID-19.
  • Обеспечить проведение дезинфекции, где находился заболевший.

От департамента здравоохранения требуется:

  • Для вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу обеспечить возможность оформления больничных листов без посещения медицинских организаций.
  • Оказывать в приоритете медицинскую помощь на дому людям в лихорадящем состоянии с симптомами респираторных заболеваний, побывавшим в странах с новыми случаями заражения коронавирусом, а также пациентам старше 60 лет.
  • Обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, а также сбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, согласно документу:

  • Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев должен обеспечить проработку вопроса о создании в городе инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.
  • Оперативный штаб должен перейти в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин должен ежедневно получать доклад о ситуации с распространением в столице коронавирусной инфекции.
Авторы: Артем Филипенок, Гаяна Демурина
Теги: Москва, коронавирус
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