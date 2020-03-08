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Премьер Израиля допустил введение карантина для всех прибывающих в страну

Решение о введении такой меры борьбы с коронавирусом будет принято в понедельник. В Израиле уже действует обязательная самоизоляция для всех прибывающих из более чем десятка стран
Аэропорт имени Бен-Гуриона, Израиль (Фото: Ariel Schalit / AP)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху допустил введение обязательной самоизоляции для всех прибывающих в страну. Об этом сообщает Haaretz.

Ранее Израиль уже ввел эту меру для людей, приезжающих в Израиль из ряда стран.

«Меры, которые мы уже ввели, себя оправдали. Если мы решим расширить их, то под них подпадут все страны», — заявил Нетаньяху. Решение о расширении мер по борьбе с коронавирусом будет приниматься в понедельник, 9 марта.

Сейчас в Израиле действует обязательная самоизоляция в течение двух недель для всех прибывающих из Китая, Сингапура, Таиланда, Японии, Гонконга, Макао, Южной Кореи, Италии, Испании, Германии, Франции, Швейцарии и Австрии.

Иностранцы, прибывающие из этих стран, не будут впущены в страну до тех пор, пока они не подтвердят возможность находиться в течение двух недель в изоляции на дому, сообщает The Times of Israel.

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Премьер-министр также запретил собрания, в которых участвуют более 5 тыс. человек и рекомендовал гражданам страны воздержаться от близких контактов, включая рукопожатия. Кроме того, распоряжением премьера были отменены все международные конференции.

Издание также сообщает о том, что людям, прибывшим в Израиль из любых стран в течение последних 14 дней, запрещено собираться в группы более 100 человек.

По последним данным в Израиле зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, передает Haaretz. Пока из зараженных в стране никто не умер, однако один больной находится в критическом состоянии, сообщает издание.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились свыше 106 тыс. человек. Число жертв вируса достигло 3789 человек.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, карантин, Израиль
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