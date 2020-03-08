Во Франции запретили мероприятия с 1 тыс. участников из-за коронавируса

Оливье Веран (Фото: Pascal Rossignol / AP)

Во Франции на фоне распространения коронавируса запретили мероприятия с количеством участников свыше тысячи человек. Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран по итогам заседания Совета по обороне и национальной безопасности. Трансляцию его выступления вел телеканал BFM.

«Все собрания [с численностью] более 1000 участников теперь запрещены», — сказал министр.

Он при этом отметил, что исключением станут «полезные для нации» митинги, передает телеканал. По словам министра, списки таких мероприятий представят префекты и министерства.

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