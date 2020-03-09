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В Италии запретили все массовые мероприятия и посоветовали сидеть дома

Правительство приняло чрезвычайные меры, запретив учебу, дискотеки, футбольные матчи. Рестораны и бары будут закрывать днем, а торговые центры не будут работать в выходные
Фото: Antonio Calanni / AP

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о чрезвычайных мерах в связи с распространением в стране коронавируса. В стране запрещены все массовые мероприятия, закрываются школы, университеты, приостанавливаются национальный футбольный чемпионат, сообщает Corriere della Sera.

В соответствии с правительственным распоряжением передвижение по стране будет ограничено. Исключением станет рабочая необходимость или необходимость решения семейных проблем или вопросов, связанных со здоровьем. В этом случае для передвижения между муниципалитетами будет необходим специальный документ.

Помимо этого ограничительные меры, которые ранее действовали в регионах северной Италии, теперь распространяются на всю страну. Конте объяснил это тем, что не осталось времени противостоять коронавирусу, пора принимать решительные меры. «Я бы охарактеризовал принятый закон как «Я сижу дома», — объяснил он.

Школы будут закрыты до 3 апреля, рестораны и бары будут работать до 18:00. Помимо чемпионата Италии по футболу будут отменены и все остальные спортивные мероприятия.

Запрещены дискотеки, приостановлена деятельность игровых клубов, запрещены свадебные празднования и похоронные церемонии. В магазинах покупатели в очереди должны находиться друг от друга на расстоянии не меньше одного метра, точки в гипермаркетах и торговых центрах перестанут работать в выходные

Доступ в больницы и поликлиники разрешен только пожилым людям и лицам, у которым необходима первая помощь. Всем остальным врачам нужно вызывать на дом.

Конте при этом заверил, что общественный транспорт продолжит работать по обычному расписанию, поскольку людям все равно нужно ходить на работу.

По данным итальянских властей в стране по состоянию на 9 марта заболели 9172 человека. 463 умерли (больше чем в любой другой стране помимо континентального Китая), 724 выздоровели, состояние 700 оценивается как тяжелое.

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
Теги: Италия, коронавирус
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