В Италии запретили все массовые мероприятия и посоветовали сидеть дома

Правительство приняло чрезвычайные меры, запретив учебу, дискотеки, футбольные матчи. Рестораны и бары будут закрывать днем, а торговые центры не будут работать в выходные

Фото: Antonio Calanni / AP

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о чрезвычайных мерах в связи с распространением в стране коронавируса. В стране запрещены все массовые мероприятия, закрываются школы, университеты, приостанавливаются национальный футбольный чемпионат, сообщает Corriere della Sera.

В соответствии с правительственным распоряжением передвижение по стране будет ограничено. Исключением станет рабочая необходимость или необходимость решения семейных проблем или вопросов, связанных со здоровьем. В этом случае для передвижения между муниципалитетами будет необходим специальный документ.

Помимо этого ограничительные меры, которые ранее действовали в регионах северной Италии, теперь распространяются на всю страну. Конте объяснил это тем, что не осталось времени противостоять коронавирусу, пора принимать решительные меры. «Я бы охарактеризовал принятый закон как «Я сижу дома», — объяснил он.

Школы будут закрыты до 3 апреля, рестораны и бары будут работать до 18:00. Помимо чемпионата Италии по футболу будут отменены и все остальные спортивные мероприятия.

Запрещены дискотеки, приостановлена деятельность игровых клубов, запрещены свадебные празднования и похоронные церемонии. В магазинах покупатели в очереди должны находиться друг от друга на расстоянии не меньше одного метра, точки в гипермаркетах и торговых центрах перестанут работать в выходные