Эксперт рассказала, куда россияне нанимаются на зарплату в ₽1 млн

Сотрудник с зарплатой в 1 млн руб. — мужчина 45–50 лет из нефтегаза, производства или телекома. Это топ-менеджеры или узкопрофильные специалисты, их нанимают по рекомендациям или внутри компании, рассказали в «Лаборатория карьеры»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Среднестатистический сотрудник с зарплатой в 1 млн рублей в месяц — это мужчина в возрасте 45–50 лет, рассказала в эфире Радио РБК управляющий партнер компании «Лаборатория карьеры» Анна Алфимова.

Топ-3 сферы, где можно получать такую зарплату, по ее словам, — реальный сектор, нефтегазовая отрасль и телекоммуникации. Зарплату в миллион рублей предлагают в основном топ-менеджерам (80% вакансий), а также небольшой группе узкопрофильных специалистов (20%) с глубокой экспертизой в критически важных для бизнеса функциях, например, главным экономистам в банке.

«Все, что объединяет этих людей, — это желание зарабатывать деньги, использовать каждую возможность для того, чтобы повысить либо выручку компании, либо найти способ, как сэкономить», — пояснила она.

При этом, по словам Алфимовой, у таких сотрудников обычно нет резюме, поскольку они либо растут внутри компании, либо их приглашают по рекомендациям.

По ее мнению, в 2026 году зарплаты не будут расти так, как в 2025-м. «Гонки зарплатной точно уже не будет. Какой-то рост заложен у большинства компаний. 60–70% бизнесов, по тому, что нам известно, на этапе планирования 2026 года был заложен рост в пределах 10–15%, но это какой-то базовый абсолютно показатель, который не всегда даже инфляцию перекрывает», — пояснила она.

В декабре 2025 Росстат сообщал, что самые бедные работники получали около 25 тыс. руб., когда наиболее обеспеченные — свыше 315 тыс. руб. При этом разрыв в зарплатах между 10% самых бедных и 10% самых богатых работников, по данным ведомства, в России сократился до 12,7 раза — минимального уровня с 2000 года. Тогда он достигал почти 30-кратного значения.

По данным «Авито Работы», в 2025 году лидером по росту зарплатных предложений стала сфера искусства и развлечений — в среднем зарплаты в отрасли выросли на 56% год, составив 79 758 руб.

С 1 января минимальный размер оплаты труда в России вырос до 27 093 руб. В 2026 году МРОТ примерно на треть превысит прожиточный минимум в России, который теперь составляет 18 939 руб.