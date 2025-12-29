 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Депутаты предложили поднять зарплату учителей до 150% от средней

ЛДПР предложила установить зарплату учителям в 150% от средней по региону
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, гарантирующий заработную плату учителей не ниже 150% от средней по региону. Документ размещен в думской электронной базе.

Проект предполагает внесение изменений в ст. 99 федерального закона «Об образовании», а именно коррекцию оплаты труда учителей муниципальных школ. Ежемесячно эта сумма не может быть ниже полутора средних зарплат в субъекте, на территории которого находится образовательное учреждение. В настоящее время закон закрепляет требование о соответствии зарплаты учителей средней по региону.

Инициатива направлена на преодоление кадрового дефицита в школах и повышение статуса педагога.

В пояснительной записке указано, что, по данным Росстата за прошлый год, средняя зарплата учителя по России составляла около 71,5 тыс. руб., однако была очевидна региональная дифференциация. К примеру, в Москве учитель в среднем получал почти в два раза больше, около 143,8 тыс. руб.

Анастасия Лежепекова
Зарплаты учителя Госдума бюджетники
