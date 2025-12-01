Разрыв в зарплатах россиян достиг наименьшего показателя за четверть века

Разрыв в зарплатах между 10% самых бедных и 10% самых богатых работников в России в 2025 году сократился до 12,7 раза — минимального уровня с 2000 года, когда он достигал почти 30-кратного значения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В 2025 году самые бедные работники получали около 25 тыс. руб., когда наиболее обеспеченные — свыше 315 тыс. руб.

Основной причиной такого разрыва является более быстрый рост низких зарплат, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Как подчеркнул старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок, такой рост вызван дефицитом кадров в рабочих профессиях. Кроме того, государство последовательно повышает уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ), уточнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Так, в 2026 году он составит 27 093 рубля. Это более чем на 20% выше показателя 2025 года. При этом доходы высокооплачиваемых специалистов растут медленнее. Например, в 2023 году и 2025 году оплата труда дорогих сотрудников увеличилась на 25% и 32%, а у бедных — на 29% и 36,5%.

Происходит «сжатие» среднего класса, заявил ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Ситуация в других странах выглядит по-разному. Наиболее низкое неравенство — в Северной и Западной Европе (около 5–7 раз), тогда как в США, Китае и ряде других государств разрыв значительно больше — от 13 до более чем 20 раз. У соседей России — Казахстана и Белоруссии — показатели неравенства заметно ниже, чем в самой России.

В июле издание сообщило, что разрыв между максимальными и минимальными средними зарплатами в регионах России достиг рекордных 182 тыс. руб. Так, на Чукотке в среднем платят 223 тыс., а в Ингушетии — 41 тыс. руб. Средняя зарплата по стране выросла до 97 тыс. руб., но темпы роста сильно различаются по регионам. Высокие зарплаты характерны для северных и промышленных регионов, где действуют районные коэффициенты и надбавки. Самые низкие — в республиках Северного Кавказа, где выше безработица и меньше промышленности.