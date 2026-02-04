Россияне назвали, какую минимальную зарплату они считают справедливой

Фото: Юлия Морозова / ТАСС

Экономически активные жители российских крупных городов считают минимальный размер оплаты труда недостаточным, в топ-3 городов с наибольшими ожиданиями вошли Москва, Санкт-Петербург и Хабаровск, показал опрос рекрутингового сервиса SuperJob (есть в распоряжении у РБК).

С 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 27,1 тыс. руб. Субъекты могут устанавливать на своей территории МРОТ выше федерального. Так, в столице эта сумма к 2026 году достигла 39,7 тыс. руб. При этом москвичи сочли справедливым МРОТ в размере 63,1 тыс. руб., согласно результатам опроса.

В Санкт-Петербурге МРОТ составил 31,2 тыс. руб., но ожидания жителей превысили эту цифру почти в два раза: они считают справедливым размером МРОТ 59,2 тыс. руб. В Хабаровске МРОТ соотносится с установленным на федеральном уровне (27 093 руб.), в то время как жители посчитали нужным повысить его до 58,3 тыс. руб.

Опрос проходил с 12 января по 2 февраля 2026 года в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. В нем участвовали 27,5 тыс. респондентов старше 18 лет.

В первую пятерку также вошли Казань и Владивосток, где ожидания жителей от МРОТ составили 55,8 тыс. и 55,5 тыс. руб. соответственно.

Наименьшие значения назвали респонденты в Кирове (48,8 тыс. руб.), Волгограде (49,4 тыс. руб.) и Пензе (49,9 тыс. руб.).

При этом за прошедший год ожидания от МРОТ больше всего выросли в Нижнем Новгороде (+5,8%), Липецке и Ижевске (+4,6%), а также в Астрахани (+3,8%). В Москве прирост ожиданий составил всего 2,1%, в Санкт-Петербурге — 1,2%.

В 2025 году МРОТ вырос до 22,4 тыс. руб. по сравнению с 2024 годом, когда он был установлен на уровне 19,2 тыс. руб.