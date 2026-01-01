В России вырос размер МРОТ
С 1 января минимальный размер оплаты труда в России вырос до 27 093 руб. Закон об этом подписал президент Владимир Путин в конце ноября 2025-го. Увеличение МРОТ окажет влияние на рост заработной платы около 4,6 млн работников.
Кроме того, в 2026 году МРОТ примерно на треть превысит прожиточный минимум в России, который теперь составляет 18 939 руб.
МРОТ на 2026 год рассчитали исходя из медианной зарплаты за 2024-й — по данным Росстата, она составляла 56 443 руб. По указу президента, к 2030 году МРОТ в стране должен составить не менее 35 тыс. руб.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что рост минимального размера оплаты труда в России опережает инфляцию.
