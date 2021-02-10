Аксенов назвал условие для отмены всех ограничений в Крыму к марту

Если в республике сохранится текущая динамика заболеваемости, то к 1 марта могут быть отменены оставшиеся ограничения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В региональном Роспотребнадзоре, однако, допустили сохранение единичных мер

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Оставшиеся в Крыму ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты к марту, если ситуация с заболеваемостью сохранится на текущем уровне, заявил глава республики Сергей Аксенов во время заседания регионального оперативного штаба, передает «КрымИнформ».

Согласно данным федерального штаба, с 25 января суточное число заболевших COVID-19 в Крыму составляет менее 200. Так, 10 февраля выявили 147 заражений, 9 февраля — 120, 8 февраля — 125. За время пандемии коронавирус в Крыму обнаружили у 33 828 человек.

«Если у нас динамика такая будет, мы к 1 марта откроем сферы деятельности остальные, которые на сегодняшний день у нас закрыты. В том числе те предприятия, которые занимались организацией досуговых мероприятий», — заявил Аксенов.

При этом он отметил, что масочный режим останется в силе, ожидать его отмены можно не ранее конца года.