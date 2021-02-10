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Пандемия коронавируса ,  
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Аксенов назвал условие для отмены всех ограничений в Крыму к марту

Если в республике сохранится текущая динамика заболеваемости, то к 1 марта могут быть отменены оставшиеся ограничения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В региональном Роспотребнадзоре, однако, допустили сохранение единичных мер
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Оставшиеся в Крыму ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты к марту, если ситуация с заболеваемостью сохранится на текущем уровне, заявил глава республики Сергей Аксенов во время заседания регионального оперативного штаба, передает «КрымИнформ».

Согласно данным федерального штаба, с 25 января суточное число заболевших COVID-19 в Крыму составляет менее 200. Так, 10 февраля выявили 147 заражений, 9 февраля — 120, 8 февраля — 125. За время пандемии коронавирус в Крыму обнаружили у 33 828 человек.

«Если у нас динамика такая будет, мы к 1 марта откроем сферы деятельности остальные, которые на сегодняшний день у нас закрыты. В том числе те предприятия, которые занимались организацией досуговых мероприятий», — заявил Аксенов.

При этом он отметил, что масочный режим останется в силе, ожидать его отмены можно не ранее конца года.

Число заболевших COVID-19 в России достигло 4 млн
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, однако, допустила, что единичные ограничения все же могут остаться. «Если тенденция к снижению заболеваемости либо к стабилизации на низких цифрах будет оставаться, это позволит снять нам последние ограничительные мероприятия, за исключением единичных каких-то ограничений в определенных сферах для того, чтобы республика начала возвращаться к докоронавирусной жизни», — цитирует ее агентство.

С 15 января на полуострове сняли часть ограничений на работу общепита, в частности, заработали фудкорты в торговых центрах, отменены ограничения на работу ночью. Помимо этого, власти разрешили проводить массовые мероприятия в торговых центрах и групповые занятия по дополнительному образованию.

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Пока в республике действует ограничение на заполняемость залов в кинотеатрах (разрешено не более 30%), на количество участников экскурсионных групп и другие меры.

Накануне Удмуртия стала первым регионом, который объявил об отмене обязательного ношения масок, с 12 февраля эта мера станет рекомендательной. Глава региона Александр Бречалов объяснил это тем, что многие жители уже переболели COVID-19. При этом он попросил тех, кто не относится к этой группе, «поберечься» и использовать маску.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
Крым Сергей Аксенов коронавирус ограничения
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