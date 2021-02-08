Голикова назвала регионы с заболеваемостью COVID в два раза выше среднего

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на брифинге, что суточные показатели заболеваемости COVID-19 в российских регионах существенно отличаются, передает «РИА Новости».

«Должна сказать, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно дифференцирован, сильно отличается», — сказал она.

По ее словам, в два и более раза выше среднего по России показатели превышены в Санкт-Петербурге, Карелии и Калмыкии.

Минимальные уровни, как отметила Голикова, зафиксированы в Татарстане, Краснодарском крае, Ненецком автономном округе, Дагестане и Чечне.

Материал дополняется.