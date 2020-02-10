Хоакин Феникс завоевал актерский «Оскар» за «Джокера»

Хоакин Феникс получил премию «Оскар» как лучший актер за главную роль в фильме «Джокер».

За награду также боролись Адам Драйвер («Брачная история»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Джонатан Прайс («Два папы») и Антонио Бандерас («Боль и слава»).

«Джокер» — новая трактовка истории персонажа вселенной DC и главного врага супергероя Бетмэна от режиссера Тодда Филлипса. Согласно сюжету неудачливый комик Артур Флек (Хоакин Феникс) страдает психическим заболеванием и постепенно под действием различных обстоятельств превращается в Джокера.

В январе Феникс был признан признан лучшим драматическим актером за роль в фильме Филлипса, став обладателем «Золотого глобуса». В сентябре 2019 года картина получила главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва».

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