Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино». Трансляцию церемонии вел телеканал NBC.

В номинации также участвовали Кристиан Бэйл, сыгравший главную роль в фильме «Форд против Феррари», Антонио Бандерас с фильмом «Боль и слава», Адам Драйвер с картиной «Брачная история», а также Джонатан Прайс исполнивший главную роль в ленте «Два Папы».

«Джокер» режиссера Тодда Филлипса рассказывает историю персонажа комиксов DC Comics и главного врага супергероя Бэтмена. Согласно сюжету, неудачливый комик Артур Флек (Хоакин Феникс) страдает психическим заболеванием и постепенно под действием различных обстоятельств превращается в Джокера.

В сентябре 2019 года, фильм получил «Золотого льва» — главную награду Венецианского кинофестиваля.