Красная ковровая дорожка церемонии «Оскар». Фоторепортаж

Режиссер фильма «Маленькие женщины» Грета Гервиг (слева) и исполнительница главной роли в нем Сирша Ронан. Академики в этом году не номинировали ее как лучшего режиссера. Этот факт не остался без внимания киносообщества. Так, Натали Портман пришла сегодня на премию в кейпе от Dior, на тесьме которого были вышиты имена всех женщин-режиссеров, которые не попали в номинацию в этому году. И Гервиг в том числе