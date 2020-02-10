Красная ковровая дорожка церемонии «Оскар». Фоторепортаж
Актер Хоакин Феникс и актриса Руни Мара. Феникс получил «Оскар» за роль комика Артура Флека в драме «Джокер». Это третья номинация актера и его первая статуэтка «Оскар»
Бред Питт — победитель в номинации «Лучший актер второго плана». Первую в его биографии статуэтку (до этого Питт получал только «групповой» «Оскар» за ставший лучший картиной «12 лет рабства») актеру принесла роль Клиффа Бута в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде»
Актриса Скарлетт Йоханссон в этом году была номинирована и как лучшая актриса («Брачная история») и как лучшая актриса второго плана («Кролик Джо-Джо»), но ни одной статуэтки так и не получила
Режиссер Квентин Тарантино и актриса Марго Робби
Певица Билли Айлиш. Она выступила на «Оскаре» с песней группы The Beatles «Yesterday» во время традиционного In Memoriam в память об умерших кинематографистах
Актер Леонардо Ди Каприо
Актрисы Пенелопа Крус (справа) и Сальма Хайек
Актеры Тимоти Шаламе (справа), Махершала Али (в центре) и Марк Руффало
Победившая в номинации «Лучшая актриса второго плана» Лора Дерн. Для нее это первый «Оскар»
Рене Зеллвегер получила премию за «Лучшую женскую роль». Награду ей принесла роль актрисы Джуди Гарленд в байопике «Джуди», раскритикованном и не принятым семьей легендарной актрисы
Актер Адам Драйвер и актриса Джоан Такер
Режиссер фильма «Маленькие женщины» Грета Гервиг (слева) и исполнительница главной роли в нем Сирша Ронан. Академики в этом году не номинировали ее как лучшего режиссера. Этот факт не остался без внимания киносообщества. Так, Натали Портман пришла сегодня на премию в кейпе от Dior, на тесьме которого были вышиты имена всех женщин-режиссеров, которые не попали в номинацию в этому году. И Гервиг в том числе
Актеры Роберт Де Ниро и Аль Пачино