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Красная ковровая дорожка церемонии «Оскар». Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии «Оскар». Ее гости и лауреаты на красной ковровой дорожке — в фоторепортаже РБК
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Актер Хоакин Феникс и актриса Руни Мара. Феникс получил «Оскар» за роль комика Артура Флека в драме «Джокер». Это третья номинация актера и его первая статуэтка «Оскар»

Фото: Mike Blake / Reuters
Команда картины «Паразиты», который стал триумфатором 92-церемонии «Оскар», впервые в истории премии забрав статуэтки в номинациях «Лучший международный фильм» и «Лучший фильм»
Фото: Mike Blake / Reuters

Бред Питт — победитель в номинации «Лучший актер второго плана». Первую в его биографии статуэтку (до этого Питт получал только «групповой» «Оскар» за ставший лучший картиной «12 лет рабства») актеру принесла роль Клиффа Бута в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде»

Фото: John Locher / AP

Актриса Скарлетт Йоханссон в этом году была номинирована и как лучшая актриса («Брачная история») и как лучшая актриса второго плана («Кролик Джо-Джо»), но ни одной статуэтки так и не получила

Фото: Mike Blake / Reuters

Режиссер Квентин Тарантино и актриса Марго Робби

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP
Актер Том Хэнкс
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Певица Билли Айлиш. Она выступила на «Оскаре» с песней группы The Beatles «Yesterday» во время традиционного In Memoriam в память об умерших кинематографистах

Фото: John Locher / AP

Актер Леонардо Ди Каприо

Фото: Mike Blake / Reuters

Актрисы Пенелопа Крус (справа) и Сальма Хайек

Фото: John Locher / AP
Актер Джерард Батлер
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP
Актриса Сигурни Уивер
Фото: Mike Blake / Reuters
Актер Киану Ривз и художник по костюмам Патрисия Тейлор
Фото: Mike Blake / Reuters

Актеры Тимоти Шаламе (справа), Махершала Али (в центре) и Марк Руффало

Фото: John Locher / AP
Игрок в американский футбол Майкл Стран
Фото: John Locher / AP

Победившая в номинации «Лучшая актриса второго плана» Лора Дерн. Для нее это первый «Оскар»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Рене Зеллвегер получила премию за «Лучшую женскую роль». Награду ей принесла роль актрисы Джуди Гарленд в байопике «Джуди», раскритикованном и не принятым семьей легендарной актрисы

Фото: Kevin Sullivan / ZUMA / ТАСС

Актер Адам Драйвер и актриса Джоан Такер

Фото: Mike Blake / Reuters

Режиссер фильма «Маленькие женщины» Грета Гервиг (слева) и исполнительница главной роли в нем Сирша Ронан. Академики в этом году не номинировали ее как лучшего режиссера. Этот факт не остался без внимания киносообщества. Так, Натали Портман пришла сегодня на премию в кейпе от Dior, на тесьме которого были вышиты имена всех женщин-режиссеров, которые не попали в номинацию в этому году. И Гервиг в том числе

Фото: John Locher / AP
Актриса Сандра О
Фото: Mike Blake / Reuters

Актеры Роберт Де Ниро и Аль Пачино

Теги: мультимедиа, «Оскар», США
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